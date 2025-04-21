Полиция Петербурга устроила рейд по «резиновым» хостелам с мигрантами Полиция Петербурга устроила рейд по хостелам с незаконно прописанными мигрантами

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Полицейские Санкт-Петербурга осуществили рейд по хостелам, которые занимались фиктивной регистрацией мигрантов, сообщает пресс-служба УМВД по городу и области. Отмечается, что в одном из подобных заведений неоднократно менялись номинальные владельцы, однако схема незаконного бизнеса оставалось одной и той же.

По оперативным данным, стоимость такой регистрации для приезжего составляла 5500 рублей в месяц. После подписания уведомления о прибытии иностранцев новоиспеченный отельер предоставлял подложные сведения об их регистрации в уполномоченные органы для дальнейшей легализации на территории нашей страны, — сказано в сообщении.

Изначально проверка носила профилактический характер, в списке проверяемых были мини-отели, которые уже были замечены в подобной деятельности. Несмотря на то что предыдущие владельцы ряда хостелов уже находятся под следствием, новые продолжили регистрацию выходцев из Средней Азии, фактически не проживших там ни дня.

По итогам проверки сотрудники полиции изъяли необходимые документы, которые передадут вместе с результатами рейда в ГСУ ГУ МВД России. Скорее всего, текущий владелец одного из хостелов, 53-летний предприниматель, как и его предшественник, окажется за решеткой.

Ранее сообщалось, что наиболее частые преступления, совершаемые в России иностранцами, — это подделка документов и правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Отмечается, что подавляющее большинство этих людей являются гражданами стран СНГ.