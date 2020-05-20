Традиционно сезон отпусков в России начинается в конце весны. В июне же на отдых уже выезжает довольно большое количество туристов. Однако в этом году большая часть людей в апреле и мае так никуда и не выехала. Из-за пандемии коронавируса на перемещения внутри страны и за границу, а также на работу отелей наложены серьёзные ограничения. По этой причине многие люди, скорее всего, изъявят желание путешествовать самостоятельно — на машине и с палатками. Однако, как отмечают специалисты, и такой вид туризма окажется для них проблематичным. О том, как жители России будут отдыхать в этом году — в материале NEWS.ru.

Среди ряда россиян этим летом могут быть популярны самостоятельные поездки на автомобиле и с палатками не только из-за определённых ограничений, но и в силу дешевизны. Однако отдых туристам существенно затруднит тот факт, что в стране абсолютно не развита система кемпингов, придорожных средств размещения и других площадок, где можно было бы организованно поставить машину, разбить палатку и иметь доступ к воде. Хаотичные и самостоятельные стоянки власти будут убирать. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Возможно, среди россиян будет востребовано перемещение на автотранспорте, потому что оно в два – два с половиной раза дешевле, чем даже на железнодорожном транспорте. Однако сейчас в связи с ограничительными мерами путешествовать таким образом между регионами будет довольно сложно. Ведь они находятся в разной степени выхода из карантина. Примерно до августа самостоятельные поездки из центральной части России к морю будут сопряжены с большими проблемами. Однако возможны короткие выезды в пределах своего региона. Самостоятельные поездки с палатками — интересная и бюджетная ниша, которая даёт развиваться семейному отдыху. Однако инфраструктура в стране пока к этому не готова. Юрий Барзыкин вице-президент Российского союза туриндустрии вице-президент Российского союза туриндустрии

Популярным среди россиян этим летом будет организованный туризм, отмечает специалист. Первого июня при условии стабильной эпидемиологической обстановки в Сочи откроются санатории с медицинской лицензией. И что наиболее важно — отдыхающим в них россиянам будут доступны 65 пляжей.

Demian Stringer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Риски заражения коронавирусом в здравницах будут снижены, отмечает Барзыкин. Вероятнее всего, отдыхающих будут тестировать на COVID-19.

Кроме того, россияне начнут активно пользоваться услугами туроператоров, которые будут трансферами привозить людей в различные города. Плюс экскурсионных выездов заключается в том, что они организованны и дают возможность человеку перемещаться по улице, поясняет специалист.

Пользоваться пакетными турами россияне, возможно, будут ещё и потому, что они более безопасны. История с коронавирусом показала, насколько туроператоры ответственно относились к эвакуации своих туристов из других стран, несмотря на колоссальные затраты. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.

Организованный пакетный туризм в период, когда происходят чрезвычайные ситуации, оказался более защищённым. У нас до сих пор около 30 тысяч самостоятельных туристов не вернулись в Россию из других стран мира. А туроператоры за март вывезли 163 тысячи человек из 43 государств. Кроме того, после пандемии стоимость перевозок может возрасти. И в таком случае организованный туризм будет востребован, потому что турфирмы будут пытаться предложить клиентам доступный отдых. Это одна из их задач. Дмитрий Горин вице-президент Ассоциации туроператоров России вице-президент Ассоциации туроператоров России

Самостоятельные поездки на машинах, по мнению эксперта, могут быть популярны этим летом только для тех, кто собрался ехать в близлежащие регионы. Всё дело в том, что отпуска у многих россиян не очень продолжительные, поэтому многие из них не захотят тратить три-четыре дня на передвижение.