Традиционно сезон отпусков в России начинается в конце весны. В июне же на отдых уже выезжает довольно большое количество туристов. Однако в этом году большая часть людей в апреле и мае так никуда и не выехала. Из-за пандемии коронавируса на перемещения внутри страны и за границу, а также на работу отелей наложены серьёзные ограничения. По этой причине многие люди, скорее всего, изъявят желание путешествовать самостоятельно — на машине и с палатками. Однако, как отмечают специалисты, и такой вид туризма окажется для них проблематичным. О том, как жители России будут отдыхать в этом году — в материале NEWS.ru.
Среди ряда россиян этим летом могут быть популярны самостоятельные поездки на автомобиле и с палатками не только из-за определённых ограничений, но и в силу дешевизны. Однако отдых туристам существенно затруднит тот факт, что в стране абсолютно не развита система кемпингов, придорожных средств размещения и других площадок, где можно было бы организованно поставить машину, разбить палатку и иметь доступ к воде. Хаотичные и самостоятельные стоянки власти будут убирать. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.
Возможно, среди россиян будет востребовано перемещение на автотранспорте, потому что оно в два – два с половиной раза дешевле, чем даже на железнодорожном транспорте. Однако сейчас в связи с ограничительными мерами путешествовать таким образом между регионами будет довольно сложно. Ведь они находятся в разной степени выхода из карантина. Примерно до августа самостоятельные поездки из центральной части России к морю будут сопряжены с большими проблемами. Однако возможны короткие выезды в пределах своего региона. Самостоятельные поездки с палатками — интересная и бюджетная ниша, которая даёт развиваться семейному отдыху. Однако инфраструктура в стране пока к этому не готова.
Популярным среди россиян этим летом будет организованный туризм, отмечает специалист. Первого июня при условии стабильной эпидемиологической обстановки в Сочи откроются санатории с медицинской лицензией. И что наиболее важно — отдыхающим в них россиянам будут доступны 65 пляжей.
Риски заражения коронавирусом в здравницах будут снижены, отмечает Барзыкин. Вероятнее всего, отдыхающих будут тестировать на COVID-19.
Кроме того, россияне начнут активно пользоваться услугами туроператоров, которые будут трансферами привозить людей в различные города. Плюс экскурсионных выездов заключается в том, что они организованны и дают возможность человеку перемещаться по улице, поясняет специалист.
Пользоваться пакетными турами россияне, возможно, будут ещё и потому, что они более безопасны. История с коронавирусом показала, насколько туроператоры ответственно относились к эвакуации своих туристов из других стран, несмотря на колоссальные затраты. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.
Организованный пакетный туризм в период, когда происходят чрезвычайные ситуации, оказался более защищённым. У нас до сих пор около 30 тысяч самостоятельных туристов не вернулись в Россию из других стран мира. А туроператоры за март вывезли 163 тысячи человек из 43 государств. Кроме того, после пандемии стоимость перевозок может возрасти. И в таком случае организованный туризм будет востребован, потому что турфирмы будут пытаться предложить клиентам доступный отдых. Это одна из их задач.
Самостоятельные поездки на машинах, по мнению эксперта, могут быть популярны этим летом только для тех, кто собрался ехать в близлежащие регионы. Всё дело в том, что отпуска у многих россиян не очень продолжительные, поэтому многие из них не захотят тратить три-четыре дня на передвижение.
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