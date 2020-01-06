https://static.news.ru/photo/020d86a8-3294-11ea-95a1-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com/GlobalLookPress

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сообщил о том, что президент США Дональд Трамп «поступил здраво» отказавшись от военных действий в отношении Ирана и то, что война с Тегераном «могла бы похоронить» американского лидера. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на страницу политика в Twitter.

Ни один республиканец, включая «ястребов», не потребовал от Трампа военной реакции на удар Ирана по базам. Война с Ираном непопулярна в США и могла бы похоронить Трампа, если бы он на неё решился. Отступив от своих угроз, он поступил здраво. Но остаться в Ираке США будет труднее, — сообщил Алексей Пушков в Twitter.

Ни один республиканец, включая «ястребов», не потребовал от Трампа военной реакции на удар Ирана по базам. Война с Ираном непопулярна в США и могла бы похоронить Трампа, если бы он на неё решился. Отступив от своих угроз, он поступил здраво. Но остаться в Ираке США будет труднее. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) January 8, 2020

Дональд Трамп провёл брифинг администрации, на котором сообщил о том, что урон, нанесённый Ираном, был минимален и США ограничится новыми санкциями в отношении государства.

Как писал NEWS.ru ранее, Алексей Пушков, проанализировав заявление Дональда Трампа, отметил, что тем самым американский лидер смог отменить «немедленный сценарий» военного конфликта.