https://static.news.ru/photo/020d86a8-3294-11ea-95a1-fa163e074e61_660.jpgАлексей Пушков Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com/GlobalLookPress
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сообщил о том, что президент США Дональд Трамп «поступил здраво» отказавшись от военных действий в отношении Ирана и то, что война с Тегераном «могла бы похоронить» американского лидера. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на страницу политика в Twitter.
Ни один республиканец, включая «ястребов», не потребовал от Трампа военной реакции на удар Ирана по базам. Война с Ираном непопулярна в США и могла бы похоронить Трампа, если бы он на неё решился. Отступив от своих угроз, он поступил здраво. Но остаться в Ираке США будет труднее, — сообщил Алексей Пушков в Twitter.
Ни один республиканец, включая «ястребов», не потребовал от Трампа военной реакции на удар Ирана по базам. Война с Ираном непопулярна в США и могла бы похоронить Трампа, если бы он на неё решился. Отступив от своих угроз, он поступил здраво. Но остаться в Ираке США будет труднее.