«Прыгать с кувалдой, „переобуваться“»: Даванков о беде российской политики Даванков назвал стыдными поведение Сергея Миронова

Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

Владислав Даванков

Кандидат в президенты РФ Владислав Даванков, участвующий в выборах от партии «Новые люди», назвал постыдным поведение российских политиков, которые пытаются «держать нос по ветру». Так он отреагировал в Telegram-канале на предложение лидера партии СРЗП Сергея Миронова сняться с выборов из-за «антивоенной позиции», непозволительной для кандидата в президенты.

Беда российской политики — в желании вечно держать нос по ветру. Прыгать с кувалдой, когда это модно, а когда опасно — «переобуваться» на лету. Трубить о любви к своим избирателям, а когда дело доходит до президентских выборов — прятаться в кусты. Мне всегда было стыдно, что в России есть такие политики. Поэтому я пришел в политику сам, — написал Даванков.

Даванков имел в виду подарок в виде кувалды от бизнесмена Евгения Пригожина, с которым Миронов тесно общался. После попытки мятежа ЧВК «Вагнер» депутат заявил, что не будет прятать подаренную Пригожиным кувалду, но назвал этот ход со стороны бизнесмена недопустимым.

Сам Даванков поставил подпись за политика Бориса Надеждина, выступавшего за прекращение боевых действий на Украине. Надеждина в итоге не допустили до выборов, и представитель «Новых людей» допустил сотрудничество с ним.