Учителей могут освободить от ручной проверки домашних работ Минцифры: возможность автоматически проверять домашние работы разгрузит учителей

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Российских учителей хотят освободить от ручной проверки домашних работ, задания будут проверяться в автоматическом режиме, рассказал замглавы Минцифры РФ Олег Качанов в ходе форума «ПРОФ-IT». По его словам, которые приводит агентство «Прайм», это поможет разгрузить учителей.

Он отметил, что в России планируется к внедрению типовая государственная информационная система в сфере общего образования на основе Московской электронной школы. Как ожидается, она будет предусматривать автоматическую проверку выполнения домашнего задания школьников, пояснил Качанов.

Один из ключевых моментов, который постоянно мелькает на наших стратегических сессиях, — это возможность проверки домашних заданий в автоматическом режиме. Этот показатель самый понятный и простой, который разгружает учителей, но почему-то нигде не ставится во главу угла, — объяснил он.

Ранее член комитета Госдумы по просвещению Лариса Тутова рассказала, что Министерство просвещения России выпустило обновленные методические рекомендации по организации домашней учебной работы. Нововведения позволяют, в частности, заболевшим школьникам не делать уроки. Также учащихся планируется избавить от домашних заданий на каникулах и в праздничные дни.