Заболевшим школьникам разрешат не делать уроки Минпросвещения рекомендовало разрешить заболевшим школьникам не делать уроки

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Министерство просвещения России выпустило обновленные методические рекомендации по организации домашней учебной работы, рассказала в беседе с «Парламентской газетой» член комитета Госдумы по просвещению Лариса Тутова. Как отмечает издание, нововведения, позволяют, в частности, заболевшим школьникам не делать уроки. Также учащихся планируется избавить от домашних заданий на каникулах и в праздничные дни.

Как уточняет издание, рекомендации являются частью новых федеральных основных образовательных программ, которые пришли на смену старым примерным школьным программам. Минпросвещения устанавливает объем домашних заданий не выше половины работы, выполненной в классе. Если школьник заболел, «домашку» можно не делать. Во время каникул школы могут лишь рекомендовать детям прочесть книги из списка литературы.

Рекомендации министерства позволяют детям делать домашнюю работу самостоятельно, вместе с родителями, а также парным или групповым способами, пишет издание. Само задание может быть письменным или устным, а также в виде практических, творческих, проектных, исследовательских работ.

Согласно санитарным нормам, первоклассникам рекомендовано тратить на занятия дома не больше часа в день, во 2–3-х классах — не более 1,5 часов, в 4–5-х классах — не более двух часов, в 6–8-х классах — не более 2,5 часов, в 9–11-х классах — не более 3,5 часов. Задания на выходные задаются, только начиная с седьмого класса.

При этом, по мнению Тутовой, жалобы некоторых детей и родителей на раздуты» объемы домашних заданий — это «всего лишь попытка нивелировать нежелание ребенка организовать образовательный процесс самостоятельно и эффективно».

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила поднять зарплату российским учителям. Парламентарий подчеркнула, что преподавателям за их «тяжелый и чрезвычайно важный» труд необходимо финансово помогать.