Против четырех производителей яиц возбудили дела ФАС России возбудила дела против четырех производителей яиц из-за высоких цен

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Федеральная антимонопольная служба возбудила дела против четырех производителей куриных яиц, следует из сообщения ведомства. Так, нарушения выявили у компаний Кемеровской, Воронежской, Ивановской и Донецкой областей.

Территориальные органы ФАС России возбудили четыре дела в отношении производителей куриных яиц. <...> Управление возбудило дело в отношении [кемеровских] компаний по признакам злоупотребления доминирующим положением. <...> Воронежское, Ивановское и Донецкое УФАС России возбудили дела в отношении компаний по признакам картельных соглашений, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в Кемеровской области производители в октябре 2023 года допустили рост оптово-отпускных цен на яйца от 31% до 40% относительно сентябрьской стоимости.

Воронежское УФАС обнаружило, что компании, работающие под одним брендом, в октябре допустили подорожание яиц от 16% до 37% в сравнении с сентябрем. В Ивановской области выявили рост цен на яйца от 18% до 23%, а в Донецкой области — от 9% до 24%. Если вина компаний будет доказана, то им грозят оборотные штрафы.

Ранее глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев сообщил, что, по прогнозам ведомства, цены на яйца пойдут вниз после Нового года. По его словам, была проведена большая работа над ошибками. В будущем ведомство не будет допускать подобных перекосов, а все меры будут приниматься на опережение, отметил министр.

Чтобы цены на соответствующий продукт перестали расти, необходимо увеличить его количество на рынке, объяснил министр. Ведомство уже сделало это, однако догнать возросшие потребности граждан получится только в следующем году. В качестве временной меры будет расширен импорт яиц из дружественных стран.