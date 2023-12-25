«Работа над ошибками»: Минсельхоз подтвердил сроки снижения цен на яйца Минсельхоз подтвердил, что цены на яйца в РФ начнут снижаться после Нового года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Согласно прогнозам Минсельхоза цены на яйца пойдут вниз после Нового года, заявил глава ведомства Дмитрий Патрушев в интервью KP.RU. По его словам, была проведена большая работа над ошибками. В будущем ведомство не будет допускать подобных перекосов, а все меры будут приниматься на опережение, отметил министр.

Цены на яйца, по нашим оценкам, пойдут вниз после Нового года. Мы провели большую работу над ошибками. На будущее, чтобы не допускать таких перекосов и действовать на опережение, будем выстраивать систему мониторинга спроса по всем ключевым продуктам питания. Это позволит оперативно фиксировать, если где-то спрос начинает расти, и заблаговременно ориентировать отрасль на увеличение объемов производства по этому направлению, — рассказал Патрушев.

Чтобы цены на соответствующий продукт перестали расти, необходимо увеличить его количество на рынке, объяснил министр. Ведомство уже сделало это, однако догнать возросшие потребности граждан получится только в следующем году. В качестве временной меры будет расширен импорт яиц из дружественных стран.

Ранее сообщалось, что в Россию была ввезена вторая партия яиц из Азербайджана. В страну прибыло 18 тонн (306 тысяч штук) продукта. Первая партия пищевого яйца была ввезена в РФ из Азербайджана в середине декабря, объем поставки составил 612 тысяч штук.