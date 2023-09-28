Прорыв ВСУ у Работино, удары по Украине: что пишут военкоры 28 сентября

Фото: МО Украины

Удары по Украине, попытки ВСУ прорвать оборону ВС РФ в Запорожье, ситуация под Угледаром, Донецком, Купянском, обстановка в Белгородской области — российские военкоры в своих Telegram-каналах обсуждают главные события специальной военной операции. Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

«Рыбарь» подробно объяснил, как ВСУ пытаются прорвать оборону ВС РФ у Работино

«На данный момент все боестолкновения на участке идут у линии Работино — Вербовое, где ВСУ пытаются вклиниваться в российскую оборону. В других местах затишье: в тех же Пятихатках, где ВСУ безуспешно пытались продвигаться летом, сейчас относительно спокойно. Ночью украинские формирования решили предпринять атаку на российские позиции у села Новопрокоповка бронегруппой из двух танков и трех БМП. Противника оперативно обнаружили с воздуха: после поражения первой машины из ПТУР вся колонна развернулась и начала отходить, в ходе чего еще одна единица техники подорвалась на мине и была брошена экипажем», — написал источник.

Сообщается, что ВСУ не отказываются от наступательных действий и сейчас проводят ротацию.

Фото: МО Украины

«В тыл на восстановление отправлены еще несколько подразделений 71-й егерской бригады, а на рубеж между Работино и Вербовым прибыли штурмовые группы ССО Украины. Также на передовой замечены два танка Leopard 2A6 немецкого производства из состава 12-го отдельного танкового батальона. А в Малую Токмачку и Новоданиловку переброшены иностранные наемники. При этом в последние недели ВСУ несут ощутимые потери от действий ВКС России, которые активно наносят авиаудары по переднему краю бомбами с УМПК. Выросшая интенсивность их применения вынудила противника перебросить на участок дополнительные комплексы ПВО западного производства», — добавил «Рыбарь». Минобороны РФ эти данные не комментировало.

Евгений Поддубный рассказал об ударах ВС РФ по позициям ВСУ

«Ночью серия взрывов прозвучала в Кировоградской и Николаевской областях Украины. В последней вероятной целью ВС РФ снова стал военный аэродром Кульбакино», — отметил он. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

WarGonzo привел данные про обстановку на Угледарском и Донецком направлениях

«На Угледарском участке ВС РФ в ходе контратаки отбили ряд позиций севернее Приютного. ВСУ при поддержке артиллерии пытались двигаться в направлении Заветного Желания. Без успеха. Под обстрелами украинские подразделения в Старомайорском, Благодатном и Урожайном. Российские — в Приютном, Старомлыновке, Керменчике, Новодонецком и Новомайорском», — сообщил источник.

Фото: МО РФ

Авторы канала отметили, что на Донецком направлении ВС РФ вновь вели штурмовые действия в Марьинке и в районе Северного (населенный пункт к западу от Авдеевки).

«Без продвижения. Под ударами ВСУ в Новомихайловке, Авдеевке и Северном (населенный пункт к северо-западу от Горловки). По второму из перечисленных населенных пунктов очень мощно работали ВКС РФ. Украинские войска вели обстрелы Донецка и Горловки», — добавил источник. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

Андрей Руденко рассказал, когда США перестанут помогать деньгами Украине

«Большая часть представителей Конгресса США находятся на подкормке у корпораций, которые получают прямую прибыль от войны на Украине. Оружейное лобби в Америке одно из самых мощных. Поэтому плевать, кто возьмет большинство, демократы или республиканцы, все они получают „конверты“ от оружейных магнатов. Так что деньги на войну на Украине никогда не закончатся. Скорее, закончатся украинцы. Да и еще, средств у США море, они печатают доллары, не подтверждая их ничем, им плевать на то, что из-за такой стратегии во всем мире экономический кризис», — добавил репортер ВГТРК.

«Старше Эдды» прокомментировал попытку украинской ДРГ прорваться сегодня в Белгородскую область

«Активность хохла на Белгородском пограничье, по моему мнению, связна с тем, что там сейчас его начали хорошо бить. Артиллерия ежедневно наносит удары по выявленному противнику, причем на достаточно большую глубину, дроны кошмарят его блиндажи и автомобили подвоза, засады птурщиков не дают спокойно дышать и перемещаться в приграничной полосе», — пишет Telegram-канал.

Фото: t.me/vvgladkov

Канал «Старше Эдды» отметил, что «в последнее время по Харькову были нанесены очень точные и качественные ракетные удары».

«Противник пытается огрызаться, ведет хаотичный обстрел наших населенных пунктов, сегодня вот попытался поиграть в ДРГ. Вывод на самом деле прост: нам надо и дальше наращивать силу ударов, заводить свои группы на временно контролируемую противником территорию Харьковской области и вообще сворачивать ему кровь всеми доступными способами. Победа всегда кроется в наступлении, даже если этому наступлению предшествует длительная оборона», — добавил источник. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

Александр Алехин рассказал об обстановке между Харьковом и Белгородом

«На Купянском направлении по-прежнему подразделения и части западной группировки с нескольких сторон ведут огневое поражение баз, складов, а также переправ и мостов через реку Оскол. Если буквально недавно противник перебрасывал на Купянское направление некоторые свои резервы, а также наспех сколоченные подразделения из состава теробороны, буквально за минувшие двое суток наблюдалась несколько иная картина: со стороны Харькова ночью скрытно противник перебрасывал несколько военных колонн в сторону Днепропетровска из Харькова, вот такая ситуация на данный момент», — написал он. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

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