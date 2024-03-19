«Пришлось попотеть»: боец ВС России спас целый батальон с помощью спутника Боец ВС России Насыров спас целый батальон с помощью спутника

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Военнослужащий российской армии старший лейтенант Джабраил Насыров применил в зоне СВО полученные в Санкт-Петербургском университете телекоммуникаций знания, с помощью которых он спас жизни целого батальона, говорится в цикле «Герои спецоперации Z», опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Он оперативно развернул комплект спутниковой связи и подключился к товарищам, что позволило запросить поддержку и избежать жертв при обстрелах.

Была передислокация. Часа не прошло, как мы приехали, и начался обстрел. Ну пришлось попотеть. Мы запросили поддержку и подавили противника. Поэтому удалось избежать жертв с нашей стороны, — рассказал Насыров.

Как подчеркнули в Минобороны, военный учился на факультете специальной связи в Санкт-Петербургском университете телекоммуникаций, который он окончил с красным дипломом. За мужество и профессионализм офицер награжден медалями Жукова и «За воинскую доблесть».

Ранее пес по кличке Балбес ценой своей жизни спас российских бойцов в зоне специальной военной операции на Херсонском направлении. Боец Эрик, который был хозяином собаки, заявил, что будет уничтожать позиции противника боеприпасами, подписанными в честь пса-героя.