Прилепин станет заместителем командира полка Росгвардии особого назначения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Писатель Захар Прилепин

Писатель Захар Прилепин станет заместителем командира полка Росгвардии особого назначения по военно-политической работе, рассказала NEWS.ru его пресс-секретарь Елизавета Кондакова. Полк будет сформирован на базе батальона «Оплот» — первого подразделения Росгвардии, в составе которого служат ополченцы Донбасса первой волны.

Комплектация нового подразделения происходит на базе 21-ой Ордена Жукова бригады Росгвардии, где и находится батальон «Оплот». Полк особого назначения будет обеспечен собственной артиллерией и тяжелой техникой, в том числе танками. Он будет выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Помимо Захара Прилепина, в руководство полка также войдет командир «Оплота» Сергей Завдовеев.

Действительно, батальон «Оплот» сейчас находится в стадии трансформации и расширения. Отдельно напомню, что также Штабом Захара Прилепина формируются отдельный добровольческий батальон «Родня» и совместный с Нижегородским правительством мотострелковый батальон «Серафим Саровский», последний в составе Минобороны, — рассказала Кондакова.

Президент России Владимир Путин ранее наградил Прилепина орденом Мужества за самоотверженность, проявленную при исполнении гражданского долга. Глава государства также наградил посмертно Александра Шубина — военнослужащего батальона «Оплот», погибшего при подрыве автомобиля писателя в Нижегородской области 6 мая.