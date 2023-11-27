Пресс-секретарь Meta заочно арестован в РФ Пресс-секретарь Meta Энди Стоун заочно арестован в РФ за содействие терроризму

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест пресс-секретаря Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Энди Стоуна, обвиняемого в содействии террористической деятельности, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря суда Ольгу Назарову. Мужчине грозит до 20 лет заключения.

Суд удовлетворил ходатайство следователя, избрав в отношении Энди Марка Стоуна меру пресечения в виде заключения под стражу, — сообщила представитель суда.

26 ноября в базе МВД России появилась информация, что Стоун объявлен в международный розыск. В марте 2022 года Следственный комитет возбудил уголовное дело о призывах к насилию и убийствам россиян в отношении компании, владеющей Facebook (деятельность соцсети запрещена в РФ) и Instagram (деятельность соцсети запрещена в РФ). Пресс-секретарь Meta тогда назвал снятие запрета на подобные публикации в отношении российских военных формой политического самовыражения.

Ранее депутат Госдумы Сергей Боярский заявил, что возвращение в Россию соцсетей, принадлежащих Meta, возможно лишь в случае, если эта американская компания признает свои ошибки. Боярский пояснил, что в России должны быть открыты представительства материнской компании с полномочными юридическими лицами, а принадлежащие ей платформы должны оперативно удалять вредоносный и запрещенный контент, соблюдать запрет на размещение экстремистских материалов.