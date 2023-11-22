«Предал свой народ»: Шлеменко о вступившем в ВСУ тренере по кикбоксингу Боец Шлеменко назвал предателем тренера по кикбоксингу Ахмедова

Фото: МО Украины

Бывший главный тренер сборной Дагестана по кикбоксингу Ахмед Ахмедов, которого подозревают в госизмене из-за вступления в ряды ВСУ, является предателем своего народа, заявил NEWS.ru российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко. По его словам, к этому человеку не может быть другого отношения.

Предатель, как еще можно к нему относиться. Этот человек предал свою землю, свой народ, всех тех, с кем он вырос. Он же не вырос на территории Украины. К нему можно относиться только как предателю. Ничего не может быть другого, — сказал Шлеменко.

Ранее Ахмедова обвинили в госизмене. Бывшего главного тренера сборной Дагестана по кикбоксингу подозревают в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Против него возбуждено уголовное дело, он также объявлен в розыск — карточка есть в базе МВД России.

Ахмедов, по его словам, воспитал в РФ 16 чемпионов мира, последние шесть лет он живет на Украине. О вступлении в добровольческий батальон ВСУ тренер сам рассказывал в ноябре 2022 года изданию «Кавказ.Реалии» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов). Такой поступок он объяснил несогласием с российской политикой.