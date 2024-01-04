«Празднуют русскоязычно»: на Бали рассказали о новогодних гуляньях Житель Бали рассказал о популярности ресторанов русской кухни в Новый год

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Русские на Бали празднуют Новый год по российским традициям, рассказал «Газете.Ru» проживающий на острове россиянин Антон Занимонец. По его словам, рестораны русской кухни в этот период пользуются особой популярностью, поскольку большинство русскоязычных жителей желают отведать новогодний салат оливье. Он также добавил, что русская диаспора старается проводить этот праздник в кругу семьи.

Русские празднуют Новый год русскоязычно. Многие стараются, у кого есть рядом семьи, с ними и другими семьями. В этот момент процветают рестораны русской кухни, потому что в целом нет острого запроса на русскую еду, но в Новый год хочется видеть оливье, поставить елку и попытаться через вкусы и визуальные образы воспроизвести чувство Нового года, которое всем нам очень дорого, как какой-то объединяющий праздник. Из ингредиентов есть все, даже раков стали выращивать, — поделился он.

В то же время собеседник издания отметил, что на острове проживают разные категории россиян. По его словам, те, кто увлекается спиритическими практиками, ходят на соответствующие мероприятия, а тусовщики отправляются в клубы.

По моим наблюдениям, все стараются встретить сначала с семьей. Знакомые, друзья хотят воспроизвести семейную атмосферу, наготовить, а потом пойти на какой-нибудь концерт, вечеринку, чего я бы не сказал о других национальностях, потому что у них Рождество — это более семейная история, а Новый год — повод потусить, — добавил он.

Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов ранее заявил, что умеренность является главным секретом правильного питания в новогодние праздники. По его словам, необязательно есть все угощения, которые находятся на праздничном столе, достаточно выбрать свои самые любимые.