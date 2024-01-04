Врач раскрыл секреты правильного питания в новогодние праздники Врач Вялов назвал умеренность главным секретом правильного питания в праздники

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Умеренность является главным секретом правильного питания в новогодние праздники, заявил в разговоре с NEWS.ru врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов. По его словам, необязательно есть все угощения, которые находятся на праздничном столе, достаточно выбрать свои самые любимые.

В новогодние праздники важно помнить о здоровом питании. Секрет здорового питания в новогодние праздники — в умеренности. Приготовьте вкусные и полезные блюда, но не переедайте. Необязательно есть все, что находится на праздничном столе, выберите самые любимые блюда и наслаждайтесь ими, — сказал он.

Вялов также посоветовал заменить привычные новогодние блюда на более здоровые варианты с использованием полезных продуктов. Так, салаты можно заправить не сливочным соусом, а оливковым маслом или йогуртом, а также подать к столу больше свежих фруктов и овощей. По словам эксперта, это позволит удовлетворить потребность организма в витаминах и минералах.

Не забывайте и о правильном питье. Особенно когда на улице холодно, организм нуждается в дополнительном гидратации. Предпочтение отдавайте воде, нежирным молочным продуктам и натуральным сокам без добавления сахара, — напомнил врач.

При составлении новогоднего меню также необходимо помнить о балансе белков, жиров и углеводов, подчеркнул Вялов. Он порекомендовал избегать жирной или жареной пищи и отдать предпочтение тушеным, вареным и запеченным блюдам, а также блюдам на пару.

Но самое главное — наслаждайтесь праздниками и процессом приема пищи. Расслабьтесь, насладитесь общением с близкими и любимыми блюдами. Помните, что главное в праздники — быть счастливыми и здоровыми, — заключил гастроэнтеролог.

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