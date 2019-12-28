https://static.news.ru/photo/ddacd5c6-2b2b-11ea-91f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Медведев подписал постановление о требованиях к компенсационным мероприятиям в рамках эксперимента по квотированию выбросов вредных веществ в атмосферу в крупных промцентрах. Документ размещён на сайте кабмина. Данные мероприятия должны работать в направлениях перевода транспорта на новые виды топлива, снижения загрязнения от тепловых электростанций и котельных, а также от очистных сооружений, озеленения, исключения печного отопления и других, согласно документу.

В Братске, Красноярске, Липецке, Медногорске, Магнитогорске, Норильске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Омске, Челябинске, Череповце и Чите с 1 января 2020 года начнётся эксперимент по квотированию выбросов загрязняющих веществ. Предприятия должны будут разработать и провести мероприятия по достижению установленных квот выбросов. В случае невозможности их реализации предусмотрена возможность проведения компенсационных мероприятий, перечень которых будет утверждаться каждым регионом, сообщается в постановлении.

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