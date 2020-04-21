Правительство РФ выделит 6,7 млрд рублей на поддержку гостиниц

https://static.news.ru/photo/30e32a76-83ef-11ea-9be8-fa163e074e61_660.jpgФото: Vladimir Godnik/moodboard/Global Look Press
Правительство России решило выделить 6,7 млрд рублей на компенсации по просроченным кредитам предприятий гостиничной сферы, пострадавших от введения ограничений из-за COVID-19.
Разработан порядок возмещения выплаты процентов по кредитам, включая отсрочку по выплате основного долга. Субсидии — до 6,7 млрд рублей, — передаёт ТАСС со ссылкой на материалы кабмина.
Правительство признало гостиничный бизнес одной из наиболее пострадавших отраслей.
Как писал NEWS.ru, гостиничный рынок России, по мнению аналитиков Cushman & Wakefield, начнёт оправляться от удара пандемии не раньше второй половины 2020 года, а на полное восстановление уйдёт от трёх до пяти лет.