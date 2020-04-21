Правительство РФ выделит 6,7 млрд рублей на поддержку гостиниц

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СМИ могут пополнить список отраслей, наиболее пострадавших от ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса. Об этом заявил замглавы министерства Алексей Волин.

Мы надеемся, что это может произойти в довольно коротком обозримом будущем, — приводит его слова «Интерфакс». По словам Волина, Минкомсвязь уже обратилась с соответствующей просьбой в правительство. Потери медиаотрасли из-за...