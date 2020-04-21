Россия

Правительство РФ выделит 6,7 млрд рублей на поддержку гостиниц

19:22, 21 апреля 2020
Фото: Vladimir Godnik/moodboard/Global Look Press

Правительство России решило выделить 6,7 млрд рублей на компенсации по просроченным кредитам предприятий гостиничной сферы, пострадавших от введения ограничений из-за COVID-19.

Разработан порядок возмещения выплаты процентов по кредитам, включая отсрочку по выплате основного долга. Субсидии — до 6,7 млрд рублей, — передаёт ТАСС со ссылкой на материалы кабмина.

Правительство признало гостиничный бизнес одной из наиболее пострадавших отраслей.

Как писал NEWS.ru, гостиничный рынок России, по мнению аналитиков Cushman & Wakefield, начнёт оправляться от удара пандемии не раньше второй половины 2020 года, а на полное восстановление уйдёт от трёх до пяти лет.

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