«Правильно сделал»: Сатановский оценил свое увольнение с канала Соловьева Сатановский заявил, что увольнение с канала Соловьева было правильным решением

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Востоковед, политолог Евгений Сатановский заявил «Фонтанке», что его увольнение за оскорбление представителя МИД РФ Марии Захаровой с канала «Соловьев LIVE» было правильным решением. По словам эксперта, ему жаль, что инцидент совпал с 60-летием Владимира Соловьева.

Володя все написал и имеет на это полное право. Мне, может, и жалко, что это совпало с его 60-летием, но это совершенно точно не нарочно, так случайно получилось. <...> Владимир Рудольфович абсолютно правильно сделал, тут ведь правила игры такие, — прокомментировал востоковед.

Сатановский добавил, что в молодые годы работал в горячем цеху металлургического завода «Серп и Молот», отсюда и особенности его лексики. Он также иронично сравнил себя с политиком Виктором Черномырдиным, который всегда медленного говорил, поскольку переводил «с русского устного на русский конвенциональный».

Ранее Сатановский нелестно высказался о Марии Захаровой, на что отреагировал Соловьев. Он принес извинения ведомству и персонально представителю МИД за своего сотрудника, а также назвал слова политолога «абсолютно несправедливыми по содержанию и недопустимыми по форме». За это востоковеда уволили.