Правда ли, что в России будет нехватка бензина, что сейчас с ценами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава «Газпром нефти» Александр Дюков заявил, что Россия может столкнуться с дефицитом топлива из-за заградительных пошлин. Что об этом известно?

Почему Россия может столкнуться с дефицитом топлива

По словам Александра Дюкова, заградительные пошлины могут привести к образованию излишков топлива на внутреннем рынке и снижению оптовых цен. При этом не исключено, что объемы переработки нефти уменьшатся.

«Как механизм заградительная пошлина на нефтепродукты на коротком отрезке может сначала привести к излишку топлива на внутреннем рынке и снижению оптовых цен. Но последствиями этого станут снижение эффективности НПЗ», — объяснил глава «Газпром нефти».

Он отметил, что последствия от введения заградительных пошлин должны быть точно просчитаны, иначе на внутреннем рынке возникнет недостаток моторного топлива.

Уже имеющийся дефицит Дюков объяснил тем, что нетбэк (сводка затрат, связанных с доставкой одной единицы нефти на рынок) стал выше внутренних цен. Это побудило трейдеров закупать топливо для перепродажи за пределы России.

Дюков рассказал, что сейчас в правительстве обсуждается несколько решений по стабилизации рынка топлива РФ. По его мнению, возможное ограничение числа экспортеров топлива и создание соответствующего списка имеет право на существование.



«Если будет принято решение о формировании такого списка, то будем по каждому предприятию решать индивидуально. При этом в любом случае приоритетом для нас всегда остается внутренний рынок», — считает Дюков.

Какая сейчас ситуация на рынке

Источник ТАСС в правительстве сообщал, что кабмин рассматривает два варианта стабилизации цен на топливо: полный запрет экспорта нефтепродуктов на определенный срок для насыщения рынка, а также повышение экспортной пошлины до $250 за тонну на нефтепродукты. Причем этот платеж вернется экспортерам, поставляющим на внутренний рынок тот процент нефтепродуктов, который определит постановление правительства.

Вице-премьер Александр Новак говорил, что правительство прорабатывает комплекс мер, которые позволят стабилизировать ситуацию на российском рынке топлива. Например, планируется составить список компаний, которым будет разрешен экспорт топлива. Вице-премьер заявил, на топливном рынке России на данный момент нет дефицита предложения, на бирже наблюдается баланс.

Министерство энергетики РФ внесло в правительство и в администрацию президента проект указа о запрете «серого» экспорта топлива — право на экспорт будут иметь только заводы. Документ сейчас проходит финальную стадию согласования.

Что происходит с ценами на топливо сейчас

В конце августа сообщалось, что цены на топливо продолжают бить рекорды. Так, стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов 27 августа вновь обновила максимум, превысив 72 тысячи рублей за тонну.

14 сентября стоимость летнего дизельного топлива в европейской части России по итогам торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) превысила 73 тысяч рублей за тонну, обновив очередной рекорд.

Стоимость летнего дизтоплива выросла на 1,25% — до 73,049 тысяч рублей за тонну. Тонна бензина Аи-92 подорожала сразу на 1,55% — до 69,642 тысяч рублей, что снова стало историческим рекордом. Бензин марки Аи-95 подорожал на 0,47% — до 76,27 тысяч рублей за тонну, сообщает ТАСС.

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