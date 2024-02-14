Появилось предсмертное обращение командира 9-й роты к десантникам «Архангел спецназа» показал предсмертное обращение Востротина к десантникам

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Валерий Востротин

Telegram-канал «Архангел спецназа» накануне 35-й годовщины вывода советских войск из Афганистана опубликовал видеообращение Героя Советского Союза генерал-полковника Валерия Востротина, командовавшего 9-й ротой. В нем генерал-полковник поздравляет десантников с памятной датой. Офицер ушел из жизни 13 февраля.

Хочу обратиться к вам — к тем, кто закончили службу в Афганистане и других горячих точках, продолжали ее, совершенствовали, а сегодня, находясь в запасе, активно работаете по воспитанию молодежи, по помощи нашим войскам, которые сегодня героически воюют [в зоне СВО], — обратился генерал к десантникам.

Как отметил Востротин, Афганистан показал, что десантные войска являются самыми подготовленными в Вооруженных силах России и Советского Союза. По его словам, те, кто прошел подготовку в десантных войсках, «получили великолепную школу боевого мастерства».

Востротин добавил, что десантным войскам поручали самые сложные боевые задачи и отправляли в самые трудные места. Он также подчеркнул, что десантники составляют 25% от всех Героев СССР.

Герой СССР Валерий Востротин, командир 9-й парашютно-десантной роты, скончался в возрасте 71 года. За годы своей службы военачальник был дважды ранен, одно из этих ранений было тяжелым.