Последняя мистификация Жени: чем закончился детектив с похоронами Пригожина Бизнесмена Евгения Пригожина похоронили на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге

Фото: NEWS.ru

29 августа пресс-служба погибшего в авиакатастрофе под Тверью бизнесмена Евгения Пригожина сообщила, что предприниматель похоронен на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге. Накануне и в день похорон кто-то словно специально путал следы, заставляя журналистов и тех, кто следил за судьбой Пригожина, гадать, где именно упокоится бизнесмен. Как иронизировали некоторые представители СМИ, «это последняя мистификация Жени».

Прощание с Пригожиным, согласно пожеланиям родственников, прошло на Пороховском кладбище только в их присутствии и присутствии ближайших друзей бизнесмена. Кто конкретно посетил закрытые похороны, остается неизвестным.

Начиная с 30 августа все желающие проститься могут посетить могилу Пригожина, сообщили в пресс-службе компании «Конкорд».

Что сейчас на кладбище, где похоронен Пригожин

Как передавала «Фонтанка», вечером 29 августа к Пороховскому кладбищу привезли несколько десятков курсантов. «Некоторые, судя по теплым курткам, приготовились к ночной прогулке, — сообщило издание. — Силовики готовят Пороховское кладбище к наплыву желающих посетить могилу Евгения Пригожина. В эту минуту возле главного входа устанавливают ограждения и рамки металлодетекторов».

Как выглядит могила Пригожина на Пороховском кладбище

Пригожина похоронили рядом с отцом. На могиле бизнесмена — масса цветов, установлен простой деревянный крест, рядом фото бизнесмена и фрагмент стихотворения Иосифа Бродского «Натюрморт»:

«Мать говорит Христу:

— Ты мой сын или мой Бог?

Ты прибит к кресту.

Как я пойду домой?

Как ступлю на порог,

не поняв, не решив:

ты мой сын или Бог?

То есть мертв или жив?

Он говорит в ответ:

— Мертвый или живой,

разницы, жено, нет.

Сын или Бог, я твой».

Как из похорон Пригожина устроили детектив

Утром 29 августа СМИ отметили, что в районе Серафимовского кладбища наблюдаются серьезные пробки. Жители Петербурга сообщали о перекрытии некоторых улиц, присутствии усиленных нарядов ДПС.

«Школьная улица перекрыта гаишниками у Серебрякова переулка. Машины направляют в объезд по Дибуновской улице», — пояснил очевидец.

Также в ночь на 29 августа у всех входов на кладбище были выставлены наряды правоохранительных органов. Накануне вечером перед центральными воротами также были установлены рамки металлодетектора. Возникла версия, что таким образом идет подготовка к похоронам погибших в авиакатастрофе бизнес-джета Евгения Пригожина.

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с NEWS.ru 25 августа предположил, что Евгения Пригожина могут похоронить в Артемовске (Бахмуте), потому что бизнесмен был готов умереть именно там.

«Думаю, что самое место для похорон — в Артемовске (Бахмуте). Это последняя славная точка бойцов ЧВК „Вагнер“, победа. Евгений Викторович приложил огромные усилия. Думаю, что в Бахмуте, возможно. Или, естественно, [похоронить вместе] с бойцами ЧВК „Вагнер“ [в Горячем Ключе], или там, где покоятся их бойцы», — объяснил он.

При этом Милонов обратил внимание, что, несмотря на весьма сложные отношения бизнесмена с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, последний не будет препятствовать похоронам Пригожина в культурной столице.

Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев высказал мнение, что если после попытки мятежа ЧВК «Вагнер» бизнесмен остался Героем России, то и похоронить его необходимо как героя страны.

«Пригожин был талантливым бизнесменом. Произошедшее — трагедия для родственников погибших. Оценить его военные достижения мне сложно, Пригожин не имел военного образования, до него уже были и другие люди, которые занимались военными вопросами. Я бы не стал связывать это с терактом, который имеет украинский след. Мне кажется, что катастрофа произошла из-за технических неполадок. Если после попытки мятежа он остался героем, значит, похоронят как героя», — заявил Соболев в комментарии NEWS.ru.

Как Пригожина не похоронили на одном кладбище с родителями Путина

СМИ называли Серафимовское кладбище Санкт-Петербурга в числе тех, где могут похоронить Пригожина.

Серафимовское кладбище считается военно-мемориальным, но на нем похоронены многие известные люди, связанные с искусством, наукой и политикой. Кладбище расположено в Приморском районе Санкт-Петербурга. Оно было основано в начале XX века. В годы Великой Отечественной войны здесь погребли более 100 тысяч ленинградцев, погибших в блокаду. Среди захоронений Серафимовского кладбища есть могилы нескольких знаменитых людей: ученых, писателей, поэтов, художников.

На Серафимовском кладбище стоят памятники Владимиру Спиридоновичу и Марии Ивановне Путиным. Отец президента России Владимира Путина был ветераном Великой Отечественной войны, а мать пережила блокаду, работала на заводе.

Знаменитый советский актер Александр Демьяненко также похоронен на Серафимовском кладбище. Он запомнился по ролям в культовых комедиях режиссера Леонида Гайдая: «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», «Иван Васильевич меняет профессию». Рядом с ним расположена могила его жены Людмилы Демьяненко.

На территории стоит могила Натальи Крандиевской-Толстой, поэтессы, писательницы. Она известна не только своим творчеством, но и браком с Алексеем Толстым — автором исторических романов и сказки «Буратино».

На Серафимовском кладбище покоятся моряки, погибшие в подлодке «Курск» в 2000 году.

Где похоронили соратников Пригожина по ЧВК «Вагнер»

О похоронах заместителя Евгения Пригожина Героя России Валерия Чекалова на Северном кладбище, расположенном в поселке Парголово Выборгского района Петербурга, сообщил 29 августа Telegram-канал «Mash на Мойке», опубликовав соответствующее видео.

На кадрах видно, как восемь мужчин в черном погружают гроб с телом погибшего в авиакатастрофе Чекалова в катафалк. Затем следуют кадры с кладбища в Санкт-Петербурге, где проходила траурная церемония. По данным канала, Чекалов занимал должности в различных компаниях, связанных со структурами Евгения Пригожина. Он работал в них с 2011 года.

По информации СМИ, командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина, также погибшего на борту самолета бизнесмена, могут похоронить на Мытищинском мемориальном кладбище. Предположительно, похороны состоятся 31 августа. Официальных сведений об этом на данный момент нет.

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