Пользователи «Мегафона» пожаловались на сбои в работе оператора в России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В России произошел массовый сбой в работе оператора связи «Мегафон», согласно данным мониторингового ресурса «Сбой.рф». О проблемах вечером 18 марта сообщили пользователи в ряде регионов, в том числе в таких крупных городах, как Москва и Санкт-Петербург.

Большинство пользователей сообщили о проблемах с «Мегафоном» в Москве, на которую приходится 24% от общего количества жалоб. В Петербурге с неполадками столкнулись 17% абонентов. Также оператор засбоил в Самарской, Свердловской, Новосибирской, Курской и Ростовской областях, Краснодарском крае, Татарстане, Башкирии, Подмосковье и других регионах. Всего по России зарегистрировано более 2,5 тысячи обращений.

Часть жалоб связана с неполадками в работе Wi-Fi, при которых мобильный интернет продолжает исправно работать. Некоторые пишут, что интернет от «Мегафона» полностью упал. У части пользователей нет Сети еще с первой половины дня, согласно сообщениям

Представители компании сообщили ТАСС, что доступ к Сети у абонентов «Мегафона» частично восстанавливается после сбоя. Причины неполадок там не уточнили.

На прошлой неделе у части пользователей в России перестал открыться сайт онлайн-магазина приложений Google Play. Проблема наблюдалась как на мобильных устройствах, так и на стационарных компьютерах.