Сайт Google Play перестал открываться в России GlobalCheck: пользователи из России не могут открыть сайт Google Play

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Пользователи из России пожаловались на неполадки в работе официального сайта Google Play, он перестал открываться на территории страны, об этом свидетельствуют данные портала GlobalCheck. Проблема наблюдается как на смартфонах, так и на персональных компьютерах.

Согласно данным портала, доступность сайта play.google.com в России составляет 0%. Страница открывается только при использовании VPN-сервисов. При этом приложение Google Play на смартфонах под управлением cистемы Android функционирует исправно.

Ранее СМИ сообщали о массовых жалобах владельцев смартфонов бренда Xiaomi на сбой в работе устройств. Предварительной причиной неполадок стало обновление программного обеспечения, проблема затронула гаджеты, работающие на MIUI и HyperOS. Представители Xiaomi принесли извинения пользователям за предоставленные неудобства.

До этого сервис Downdetector зафиксировал массовый сбой в работе популярного мессенджера Telegram, неполадки наблюдались как в работе веб-версии, так и в мобильном приложении. Большинство пользователей жаловались на проблемы с соединением с сервером Telegram.