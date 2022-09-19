Политолог Сатановский сравнил политических мигрантов с леммингами Политолог Сатановский: уезжающие либералы ведут себя неразумно, как лемминги во время миграции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Евгений Сатановский

Имеющие недвижимость на Западе уезжающие из России либералы и бизнесмены находятся в ожидании грядущего ужаса и действуют крайне неразумно, как лемминги или африканские гну во время миграции, заявил ИА SM.News российский политолог и востоковед Евгений Сатановский. По его словам, настроения в эмиграции на сегодняшний день являются на редкость паническими.

Спасать срочно, спасать детей, бежать. И дальше начинается миграция леммингов. Лемминг же прет куда угодно. Море? Он в море с обрыва прет. В качестве параллели можно взять «великий трек» африканских гну, которые с обрыва чешут миллионными стадами. А в реке сидят крокодилы, питаются. А что? Это здорово... Другим хищникам, — объяснил эксперт.

Ситуация в кругах эмигрантов сравнима со сложившейся в 80-х и 90-х годах прошлого века, отметил Сатановский. Кроме того, политолог отметил общие черты с массовым уездом интеллигенции из России в годы Октябрьской революции. Эксперт подчеркнул, что основной причиной подобных обстоятельств является организованная Западом информационная война.

Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования ранее опроверг информацию об эмиграционных настроениях среди школьников. Директор института Наталья Агре заявила, что опубликованные ранее результаты опроса являются недостоверными.