Экономист призвал прекратить поставки российского урана западным странам Политолог Дудчак: у РФ нет необходимости поставлять Европе сырье для энергетики

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

У европейских стран нет возможности отказаться от российского урана, заявил NEWS.ru экономист, политолог Александр Дудчак. При этом Москва может обойтись без поставок урана в Европу, отметил эксперт. По его словам, перед РФ открылись новые перспективы в виде сотрудничества с Латинской Америкой и Африкой.

Я считаю, что у нас нет необходимости поставлять еврейским государствам сырье для энергетики. <...> У нас открываются новые перспективы, Индия впервые за много лет начала покупать у нас уран. Также есть африканские страны и Латинская Америка, — сообщил экономист.

По его словам, западные санкционные ограничения не затронули Росатом, потому что странам Европы необходим российский уран для сборки топливных элементов и реакторов.

Они же получают наше сырье, в Швеции собирают из него топливные элементы и затем пытаются всунуть в реакторы на территории Украины, что абсолютно не соответствует нормативам, — подчеркнул Дудчак.

При этом политолог назвал зеленую энергетику грандиозной аферой. По его словам, она наносит природе огромный ущерб. Развиваться необходимо в сторону углеродной нейтральности, считает Дудчак.

Россия далеко впереди планеты всей по поглощению той гадости, которую вырабатывают страны так называемого золотого миллиарда, — заключил он.

Ранее агентство Bloomberg заявило о провале попыток США и других стран Запада отказаться от российского урана. В случае их успеха атомной промышленности этих государств был бы нанесен огромный ущерб, говорится в материале.