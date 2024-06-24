Политолог оценил возможность исламских погромов после теракта в Дагестане Марков: исламских погромов после теракта в Дагестане не будет

Фото: Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС

Организаторы терактов в Дагестане намеревались спровоцировать «мусульманские погромы в городах России», пишет в своем Telegram-канале политолог Сергей Марков. Однако этого не произойдет, уверен он, так как в России нет «радикальных православных организаций».

Это не обычный теракт. Это теракт со стратегическими целями. Главной его целью было именно спровоцировать мусульманские погромы в городах России. <...> Мусульманских погромов не будет. Потому что нет радикальных православных организаций, — пишет он.

Марков напоминает, что «русский народ добрый» и уважительно относится к разным народам и религиям. При этом политолог подчеркивает, что «некоторые эту доброту русского народа принимают за вялость, похмелье и слабость».

Вечером 23 июня в Махачкале и Дербенте произошли нападения на религиозные здания и полицейских. Террористы открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов, а также забросали «коктейлями Молотова» православный храм и синагогу. В СК сообщили, что, по предварительным данным, при атаке боевиков были убиты 15 полицейских, а также четверо гражданских, включая православного священника. В ведомстве заявили о ликвидации пяти террористов.