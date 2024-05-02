Политолог оценил шансы Дюмина войти в обновленное правительство России Политолог Виноградов: перевода Дюмина на пост в Москву ждут очень давно

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин и Алексей Дюмин

Встреча президента России Владимира Путина с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым в преддверии перестройки кабмина стала серьезным сигналом, сказал в беседе с NEWS.ru политолог Михаил Виноградов. По его словам, не исключено, что глава региона может получить новую должность, однако точно оценить эту перспективу пока сложно.

Перевода Дюмина в Москву ждут с первого дня его назначения губернатором Тульской области. Просто такой шаг будет де-факто сопровождаться признанием, что что-то раньше делалось не так — а пока неясно, созрела ли федеральная власть до такого признания, — отметил он.

Виноградов предположил, что в перспективе Дюмин мог бы получить довольно статусный пост. Оценивая шансы губернатора возглавить, к примеру, оборонное ведомство РФ, политолог обратил внимание на сложности, которые связаны с этой должностью.

Никто не знает, была бы эта должность суперуспехом или горячей картофелиной, ситуация на фронтах мало предсказуема, — подчеркнул он.

Ранее Владимир Путин провел встречу с Алексеем Дюминым. Как сообщила пресс-служба Кремля, в ходе мероприятия обсуждалось социально-экономическое развитие Тульской области, а также обеспечение граждан жильем, поддержка участников СВО, медпомощь и меры поддержки для медиков.