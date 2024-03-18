Политолог оценил результаты выборов для КПРФ Политолог Минченко: результаты выборов являются поводом задуматься для КПРФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Николай Харитонов

Результаты выборов президента России являются серьезным поводом задуматься для партии КПРФ, заявил политолог Евгений Минченко. Комментируя ситуацию НСН, он подчеркнул, что кандидат от партии Николай Харитонов шел ноздря в ноздрю с Владиславом Даванковым и Леонидом Слуцким. По словам эксперта, это показывает, что в России есть три нишевые партии, у которых оказался примерно одинаковый уровень поддержки.

Как уточнил политолог, до этого КПРФ уверенно занимала второе место. У партии длительное время был большой электоральный запас, уточнил Минченко. Результаты на выборах президента при этом оказались ниже, чем обычно.

Они были партией номер два, но сейчас, когда кандидаты пришли ноздря в ноздрю, можно сказать, что у нас есть три нишевые партии с примерно одинаковым уровнем поддержки. Для коммунистов такой результат — это в разы меньше, чем было на прошлых выборах президента и на выборах в Госдуму. Это серьезный повод задуматься, — пояснил эксперт.

Глава ЦИК Элла Памфилова ранее сообщила, что Центризбирком России проведет официальное заседание об итогах выборов президента 21 марта. По ее словам, явка избирателей в целом по стране составила рекордные 77,44%.

После обработки 99,72% протоколов действующий президент России Владимир Путин набрал 87,3% голосов. На втором месте — Николай Харитонов, который заручился поддержкой 4,3% избирателей. Владислав Даванков набирает 3,83% голосов. На четвертом месте — Леонид Слуцкий с 3,21% голосов.