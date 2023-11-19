Политолог назвал условие для открытия границ России с Финляндией Политолог Макаркин: Финляндия может открыть границы с РФ из-за давления граждан

Фото: Kimmo Raisanen/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российско-финляндская граница

Главную роль в ситуации, возникнувшей между Финляндией и Россией, на данный момент играет гуманитарный фактор, заявил NEWS.ru политолог Алексей Макаркин. По его словам, люди начинают выступать против решения о закрытии границы, подписывают петиции, устраивают протесты. Именно от их настроений будет зависеть развитие ситуации, считает эксперт.

Сейчас главную роль играет гуманитарный фактор, поэтому люди составляют петиции и выступают против закрытия КПП. В основном за это выступают те, у кого есть родственники за границей. В зависимости от того, насколько значимыми будут эти протесты для общества, станет ясно, прислушаются ли к ним власти. Пока петицию подписало несколько тысяч человек, — объяснил Макаркин.

Пока неизвестно, решится ли вопрос с миграцией в будущем, однако уже ясно, что от решения властей страдают бизнес и связи, которые выстраивались между людьми десятилетиями, добавил политолог. При этом не исключено, что Финляндия введет новые ограничения, направленные против России.

Отношения России и Финляндии обстоят не наилучшим образом, однако, пока сохраняются хоть какие-то контакты, всегда есть возможность ввести новые запреты и ограничения. Так что не стоит исключать, что в дальнейшем в Хельсинки примут новое решение, направленное против России, — заключил эксперт.

Митинги против закрытия границы не утихают в Финляндии второй день подряд. Протестующие собираются в пограничном городе Лаппеенранте. На акцию пришли несколько десятков тысяч человек.