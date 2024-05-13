Политолог назвал причины, по которым провалились попытки импичмента Ельцина Политолог Калачев: ресурсы помогли команде Ельцина предотвратить импичмент

Фото: Boris Kavashkin/Global Look Press

Борис Ельцин

Команда первого президента России Бориса Ельцина обладала обширными ресурсами и умела договариваться, рассказал в беседе с NEWS.ru политолог Константин Калачев. Эти способности, считает он, помогли предотвратить три попытки оппонентов политика добиться его отстранения от власти.

В 1993 году было силовое решение [этого вопроса]. Но дело в том, что тогда людей пугали красно-коричневым реваншем, а участие в обороне Белого дома таких людей, как баркашовцы, многих отпугивало. Сама коалиция защитников Белого дома не выглядела как носители идей прогресса, устойчивого развития. Борьбу за умы и сердца не только силовиков, но и граждан они проиграли, — пояснил эксперт.

В 1999 году вопрос с еще одной попыткой импичмента, по мнению Калачева, решился благодаря «индивидуальной работе» с фракциями, депутатами и партиями. Эксперт считает, что команда Ельцина умела хорошо справляться с такими кризисами.

Но самое главное, у них были для этого ресурсы, — подчеркнул собеседник.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя роль Ельцина в российской истории, отметил, что ее трудно переоценить. При этом глава РФ Владимир Путин рассказал, что, когда у руля страны находился его предшественник, на него было немало рычагов воздействия, а сама Россия пребывала в слабом состоянии и зависела от различных политических инструментов.