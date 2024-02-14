Политолог Марков заявил о возможной связи Надеждина с Ходорковским

Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Михаил Ходорковский

Политик Борис Надеждин, выдвинутый партией «Гражданская инициатива» для участия в президентских выборах 2024 года, но не зарегистрированный ЦИК кандидатом, мог сотрудничать с политтехнологами Михаила Ходорковского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), предположил в интервью NEWS.ru политолог Сергей Марков. В то же время эксперт не исключил, что до этого Надеждин был кандидатом-спойлером Владимира Путина.

Есть версия, что Надеждин сначала шел как спойлер [Владимира Путина], но потом его перехватили политтехнологи Ходорковского. Не исключаю, что Надеждину пытались внушить, мол: «Убери политтехнологов Ходорковского, мы тебе своих дадим». И в этом случае он, возможно, принял бы участие в выборах, — сказал Марков.

8 февраля Центральная избирательная комиссия России приняла решение об отказе Борису Надеждину в регистрации в качестве кандидата в президенты страны. Количество достоверных подписей, поданных в его поддержку, оказалось недостаточным.

Политик с решением не согласился и подал в Верховный суд РФ два иска об оспаривании форм документов для сбора подписей. 16 февраля он намерен подать третий иск — об оспаривании отказа ЦИК.