Политолог Екатерина Шульман покинула Россию и сейчас находится в Германии в качестве стипендиата фонда Роберта Боша. Об этом она сама рассказала в эфире канала «Живой гвоздь» на YouTube. По словам Шульман, это не бессрочная миграция, а поездка по работе.

Это не бессрочное мероприятие, оно вполне ограниченное своими временными сроками, — пояснила политолог.

По её словам, ещё в марте 2021 года фонд Боша пригласил её для участия в программе. Шульман подчеркнула, что переписка относительно участия в стипендиальной программе продолжалась бы и в следующем году, если бы не «всякие чрезвычайные обстоятельства».

Шульман заявила, не собирается «изображать из себя большую жертву репрессий» и подчеркнула, что ничего подобного с ней не случилось. В этой связи на статус полноценного эмигранта она не претендует.

Екатерина Шульман — политолог, доцент кафедры госуправления и публичной политики Института общественных наук РАНХиГС. Являлась членом Совета по правам человека при президенте РФ.

Ранее ряд Telegram-каналов сообщили, что Иван Ургант в экстренном порядке продаёт свою элитную недвижимость в России и ведёт переговоры о возможной покупке жилья в Израиле или в Грузии.

Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что телеведущий Иван Ургант является большим патриотом России. Он призвал не клеветать на людей и не записывать их в пятую колонну.