Политолог допустил отправку российской армии в Нигер вместо ЧВК «Вагнер» Политолог Асафов: наша армия может заменить участников ЧВК «Вагнер» в Африке

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Российская армия может заменить участников ЧВК «Вагнер» в Африке по запросу какой-либо из стран, сообщил NEWS.ru политолог Александр Асафов. По его мнению, смерть бизнесмена Евгения Пригожина не окажет серьезного влияния на ситуацию на континенте.

Наше государство увеличивает свое влияние в африканских странах, учитывая прошедший саммит БРИКС и в целом деятельность в Африке в последние годы. На это есть множество как экономических, так и политических причин. Минобороны может направить свои войска в любую страну, в том числе и в Нигер, по очень простой причине — если страна обратится за помощью, как это ранее делала Сирия, — сказал он.

Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой предположил, что гибель бизнесмена Евгения Пригожина выгодна США, странам Европы, в частности Франции, а также Украине. Собеседник не исключил, что Парижу не нравилась активность ЧВК «Вагнер» в Африке, в том числе в Нигере.

О крушении частного самолета Пригожина в Тверской области стало известно вечером в среду, 23 августа. Бизнес-джет выполнял рейс из Москвы в Санкт-Петербург. Согласно данным Росавиации, среди пассажиров был сам Евгений Пригожин и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин. Позднее ведомство подтвердило гибель предпринимателя.