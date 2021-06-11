Поклонская призналась, почему не станет баллотироваться в Госдуму

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Переход на другую интересную работу стал причиной того, что депутат Госдумы Наталья Поклонская не станет принимать участия в очередных парламентских выборах. Об этом действующий парламентарий рассказала в интервью РИА Новости.

О снятии своей кандидатуры с праймериз «Единой России» Поклонская объявила в конце мая. Сейчас она призналась, что причиной стал переход на другую работу, не связанную с деятельностью депутата, но интересную самой женщине.

Перемены в жизни — это всегда сложный период. Можно сказать, это своеобразный выход из зоны комфорта. Но это и есть саморазвитие, — сказала Поклонская.

Она также заявила, что говорить об окончании политической карьеры пока рано. При этом новый опыт позволит ей приносить пользу в дальнейшем.

Ведь находясь без движения и развития, что хорошего я принесу стране, людям? Я хочу быть полезной для народа, для нашего руководства и для России, — заявила депутат.

При этом Поклонская не стала комментировать слухи о своём возможном назначении на руководящую должность в структуре крымского Следственного комитета РФ или Росприроднадзора. Однако она сообщила, что на новой работе сосредоточится на одной из тем, которые интересуют людей.

Это сохранение уникальных заповедных территорий, экология, доступность пляжей, здравоохранение и так далее, — сказала Поклонская.