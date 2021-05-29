Поклонская приоткрыла тайну своей новой должности

https://static.news.ru/photo/1659e432-c07b-11eb-8897-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская направила в «Единую Россию» заявление о снятии своей кандидатуры с праймериз. При этом будущее место работы она предпочла не раскрывать, намекнув только, что опять наденет на себя китель, но не прокурорский. Об этом сообщает ТАСС.

Это интрига, и пусть это остаётся интригой. Неважно, где я буду помогать и работать во благо Крыма. Китель будет красивый, ещё красивее, чем во времена работы прокурором Крыма, — рассказала Поклонская.

Замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов подтвердил поступление заявления Поклонской на снятие с праймериз. По его словам, заявивший о выходе из гонки кандидат будет исключён из бюллетеня 31 мая при проведении заседания оргкомитета.

Ранее Поклонская в своём Telegram-канале заявила, что снимается с праймериз «Единой России» перед выборами в парламент. Она объяснила такое решение переходом на новую работу. Она отметила, что «не исчезает и не пропадает» и продолжит проводить приёмы в Крыму.

24 мая в «Единой России» начались праймериз для определения сильнейших кандидатов на осенние выборы в Госдуму и региональные парламенты. Предварительное голосование продлится до 30 мая.