Почему Сергей Алексашенко сильно обиделся на Россию: ответ до боли прост

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Сергей Алексашенко

Влиятельный парламентарий юрист Василий Пискарев обратился в Генпрокуратуру с инициативой проанализировать деятельность Сергея Алексашенко и Сергея Гуриева, в свое время включенных в список иноагентов. По мнению Пискарева, их деяния вполне можно квалифицировать как государственную измену.

Оторванные от корыта

Фраза нашего президента о том, что многие наши оппозиционные деятели были просто оторваны от «корыта», к которому и мечтают вернутся, многое действительно объясняет. Так же как и фраза «Бытие определяет сознание».

Тот же Сергей Алексашенко относился к числу избранных специалистов, определявших нашу экономическую политику 90-х. Заместитель министра финансов, затем фактически второй человек в Центробанке. Почти не замолкающая говорящая голова нашего системного либерального сообщества, в тот момент фактически безраздельно руководившего страной. Даже будучи в эмиграции, он не переставал витийствовать на волнах самой либеральной радиостанции.

Но свое имя в «историю» (именно в кавычках, в гоголевском смысле) он вписал, став одним из инициаторов выпуска государственных долговых краткосрочных обязательств (ГКО), которые по своей сути оказались очередной пирамидой, но построенной под эгидой государства. Ставка на то, чтобы одновременно поддерживать фиксированный курс рубля, обеспечивать свободное движение капиталов и хоть как-то сбалансировать госбюджет, оказалась полностью провальной. Государство оказалось неспособным отвечать по своим обязательствам, размещенным под нереально высокий процент. И наступил дефолт.

Впрочем, далеко не все обладатели ГКО стали жертвами рухнувшей пирамиды, ставшей копией МММ. Существовало серьезное подозрение, что тот же Алексашенко и себе, и высокопоставленным компаньонам вовремя обеспечил выплаты по ГКО в полном объеме. И только потом был объявлен дефолт.

Фото: Сергей Алексашенко/РИА Новости Сергей Алексашенко

Лишение постов как выдавливание из профессии

Нет большого секрета в том, что либералы успешно превращали страну в дойную корову. Кризис же самого Алексашенко случился не тогда, когда его политика подставила страну, нанеся урон ее международному престижу, а когда его самого отлучили от нескольких необременительных теплых мест. Сначала пришлось покинуть место в совете директоров «Аэрофлота», потом в «Объединенной зерновой компании». Перефразируя Карла Маркса, можно сказать: лишите номенклатурного экономиста ряда синекур, и он начнет кричать, что его лишают свободы.

Сам Алексашенко всех уверял, что его вытесняют из профессии, а в Вашингтон он перебрался исключительно ради научных исследований. Правда, выехать без скандала не удалось, а на таможне его задержали с коллекцией советских и имперских орденов, на вывоз которых не было разрешения. Притом что сам экономист клялся, что это копии.

На таких эпизодах можно было бы и не останавливаться, если бы они не помогали понять дальнейший путь «видного ученого». Если своя страна — просто поле для заработка, а утрата доступа к полному «корыту» — смертельная обида, то почему бы не взять халтурку в США по разработке наиболее болезненных для российского народа санкций. Причем Алексашенко не скрывал, что цель рестрикций — не олигархи, а именно простые люди, которым надо причинить некие страдания. Видимо, с теми же убеждениями он служил и в Центробанке.

Изображая жертву

Характерно, что и Сергей Гуриев, соратник Алексашенко по выработке болезненных антироссийских санкций, тайно и спешно покинул страну, после того как его просто вызвали в качестве свидетеля по делу ЮКОСа. Потом уже выяснилось, что у него были заранее согласованные предложения по работе в парижском университете. Но потребовалась «цыганочка с выходом», образ преследуемого ученого, которому пришлось бежать чуть ли не под покровом ночи.

В дальнейшем у Гуриева была вполне успешная карьера на Западе, но, видимо, за нее пришлось платить, демонстрируя открытую враждебность к покинутой родине.

Вот только Гуриевых и Алексашенко немало. И к этим персонажам с двусмысленной биографией у нашего общества есть немало вопросов. И когда-нибудь мы их зададим.

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