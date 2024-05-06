Российский университет спецназа имени В. В. Путина, расположенный в Чеченской Республике, каждые полторы недели отправляет новый отряд добровольцев в зону СВО. Более сотни человек уезжают на передовую, пройдя обучение по программам стрелковой подготовки, тактической медицины, тактике действий в лесной местности и зачистке укрепрайонов противника. Свидетелем очередной торжественной церемонии стал корреспондент NEWS.ru. Подробно о том, как готовят бойцов — в нашем репортаже.
Как прошла отправка добровольцев
В Российском университете спецназа (РУС) прошла очередной курс подготовки команда из 120 человек, прибывших из разных регионов России. Из базового палаточного лагеря в окрестностях Гудермеса добровольцев автобусами довезли до аэропорта Грозного, откуда самолетами отправили ближе к зоне СВО — в распоряжение подразделений спецназа «Ахмат».
Перед посадкой в автобусы бойцы провели торжественное построение на плацу. Выстроившись в четыре шеренги, они выслушали напутственную речь помощника руководителя РУС подполковника Наримана Батукаева.
«Самое главное — берегите себя, своего боевого товарища. Возвращайтесь к родным и близким живыми, здоровыми. Победа будет за нами, это вопрос небольшого времени. Поэтому мы должны это сделать и однозначно сделаем. Я практически с каждым из вас здесь знаком, поэтому жду вас не только для службы. Приезжайте к нам в республику с родными, семьей, близкими отдыхать. Как вы знаете, мы здесь и шашлыки хорошо пожарим — вы сами их пробовали. Поэтому возвращайтесь, ребята», — сказал Батукаев.
Как проходит подготовка добровольцев
Нариман Батукаев рассказал NEWS.ru о распорядке дня добровольцев во время прохождения подготовки. Прибывающих в лагерь заселяют в городок, где каждая палатка из плотной прорезиненной ткани рассчитана на 40 мест. В холодное время года они отапливаются тепловыми пушками, летом внутри устанавливают вентиляторы.
«По прибытии мы выдаем каждому добровольцу полный комплект обмундирования — вещи, „разгрузку“, в общем, все, что надо. Сразу включаем в процесс тренировок. Подъем у них в семь часов утра, с восьми часов — завтрак, с девяти они уже на занятиях, прибывают в распоряжение инструкторов. Занятия идут до полудня, с 12 до 14 — обед и немного отдыха, а с 14 до 18 — опять тренировки. Затем у добровольцев ужин и немного — час-два — дается на досуг или самостоятельные занятия спортом: есть спортивная площадка с тренажерами, есть площадка для волейбола. После этого — отбой. В таком графике ребята занимаются без выходных», — рассказал подполковник.
По его словам, процесс обучения в РУСе находится на личном контроле у главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. В университете, который был основан в 2013 году и занимает 450 гектаров, создана материальная база, учитывающая все нюансы подготовки бойцов. К услугам курсантов — около 130 объектов, в том числе жилые казармы и гостиницы, тактический городок с полномасштабными макетами зданий, подземных переходов и другой городской инфраструктуры, стрелковые галереи различной дальности, аэротруба для подготовки парашютистов, макет полевого укрепрайона, водоем для водолазной подготовки и отработки форсирования водных преград.
Чему учат добровольцев
Вместе с добровольцами мы побывали на учебных занятиях. В одной из стрелковых галерей — площадке 200 метров в длину и 50 в ширину, ограниченной высокими земляными насыпями, — проводились уроки сразу и по стрелковой подготовке, и по тактической медицине, и по началам штурмовой тактики. Добровольцев разделили на группы, которые шли по кругу: пока одни осваивали азы первой помощи раненым, другие учились стрелять или зачищать вражеские окопы. Потом группы менялись, переходя от инструктора к инструктору.
Специалист по тактической медицине Максим Ратенбергер рассказал NEWS.ru, что методика обучения проверена, работает хорошо, а преподаватели учитывают обратную связь от бойцов с передовой.
«Работаем с самой мобилизации, так что опыт есть и используется. Ребята здесь с первых минут понимают: то, что мы им даем, — это важно и реально эффективно. Они сразу начинают осваивать методики. По медицине у нас первый блок — это „угроза жизни и массивное кровотечение“. Знакомимся с правильным использованием кровоостанавливающих турникетов и медицинских жгутов: как это делается, сколько времени есть на то, чтобы наложить турникет или жгут, нарабатываем навык. Как всегда — многократным повторением, пока у всех не станет получаться. И дальше по темам развиваем обучение», — рассказал Ратенбергер.
По его словам, чтобы научиться оказанию первой помощи, необходимы полторы недели. За это время осваивается весь объем знаний по тактической медицине и эвакуации пострадавших. Добровольцы отрабатывают разные алгоритмы действий: при пулевых ранениях, отрыве конечностей, возникновении пневмоторакса, болевого шока и прочих опасных для жизни состояний. Кроме того, они усваивают навык оказания помощи самому себе одной рукой — на случай, если вторая ранена и не двигается. Изучают и правила осмотра раненого, причем по методике, основанной на реальном опыте инструкторов и ветеранов — без этих знаний можно нанести товарищу дополнительный вред.
К каким боям готовят в РУСе
Неподалеку другая группа добровольцев изучала тактику зачистки окопов противника. Изломанную линию траншей выстроили щитами из натянутой на каркас ткани так, что получился коридор с несколькими поворотами в разные стороны. «Студенты» РУСа парами и тройками заходили в него и отрабатывали стрельбу из-за угла, движение по окопу, смену позиций внутри строя (на случай если у лидера группы заклинило оружие или закончились патроны), поддержку огнем впереди идущего товарища и другие необходимые для ведения боя навыки. Все упражнения отрабатывались с автоматами, но без патронов. Стрельбу добровольцы имитировали громким возгласом — «та-та-та!».
Впрочем, и реальных выстрелов в галерее хватало: у концевой насыпи группа бойцов отрабатывала принятие позиции для огня, быстрое приведение автомата в боевую готовность, а затем и настоящую стрельбу по мишеням.
Наработав навыки зачистки окопов «вхолостую», бойцы закрепляют их на участке с настоящими траншеями и блиндажами, имитирующими укрепрайон противника. Вот там работа идет уже по-серьезному: ставятся мишени, и группа, проводящая «зачистку», должна их расстрелять, а блиндажи забросать учебными гранатами. При этом сверху, по земле, за обучающимися идут инструкторы и либо подсказывают, как вести окопный бой, либо ставят дополнительные задачи, если им кажется, что процесс проходит слишком легко.
На уровне жестов
Доброволец Андрей Савченко из Москвы рассказал NEWS.ru, что пошел на контракт из сострадания к бойцам, рискующим своей жизнью, и желания отдать свой гражданский долг.
«Люди сидят в Telegram-каналах с иллюзией безопасности, и немногие решаются помочь нашим на передовой не только словом, но и делом. А помогать надо. Вот человеческое желание помочь своим и подвигло меня на заключение добровольческого контракта», — сказал Савченко.
По его словам, учиться военному делу в РУСе было вовсе не трудно.
«Инструкторы великолепные. Знания и навыки они нам передали в настолько понятной и простой форме, что все усваивалось очень быстро. Медицина, тактика, стрельбы — все объясняли так, что даже человек, не говорящий по-русски, поймет, хотя бы на уровне жестов», — сказал доброволец.
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