«Победа — вопрос времени»: как готовят спецназ в Университете имени Путина

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Российский университет спецназа имени В. В. Путина, расположенный в Чеченской Республике, каждые полторы недели отправляет новый отряд добровольцев в зону СВО. Более сотни человек уезжают на передовую, пройдя обучение по программам стрелковой подготовки, тактической медицины, тактике действий в лесной местности и зачистке укрепрайонов противника. Свидетелем очередной торжественной церемонии стал корреспондент NEWS.ru. Подробно о том, как готовят бойцов — в нашем репортаже.

Как прошла отправка добровольцев

В Российском университете спецназа (РУС) прошла очередной курс подготовки команда из 120 человек, прибывших из разных регионов России. Из базового палаточного лагеря в окрестностях Гудермеса добровольцев автобусами довезли до аэропорта Грозного, откуда самолетами отправили ближе к зоне СВО — в распоряжение подразделений спецназа «Ахмат».

Перед посадкой в автобусы бойцы провели торжественное построение на плацу. Выстроившись в четыре шеренги, они выслушали напутственную речь помощника руководителя РУС подполковника Наримана Батукаева.

«Самое главное — берегите себя, своего боевого товарища. Возвращайтесь к родным и близким живыми, здоровыми. Победа будет за нами, это вопрос небольшого времени. Поэтому мы должны это сделать и однозначно сделаем. Я практически с каждым из вас здесь знаком, поэтому жду вас не только для службы. Приезжайте к нам в республику с родными, семьей, близкими отдыхать. Как вы знаете, мы здесь и шашлыки хорошо пожарим — вы сами их пробовали. Поэтому возвращайтесь, ребята», — сказал Батукаев.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Как проходит подготовка добровольцев

Нариман Батукаев рассказал NEWS.ru о распорядке дня добровольцев во время прохождения подготовки. Прибывающих в лагерь заселяют в городок, где каждая палатка из плотной прорезиненной ткани рассчитана на 40 мест. В холодное время года они отапливаются тепловыми пушками, летом внутри устанавливают вентиляторы.

«По прибытии мы выдаем каждому добровольцу полный комплект обмундирования — вещи, „разгрузку“, в общем, все, что надо. Сразу включаем в процесс тренировок. Подъем у них в семь часов утра, с восьми часов — завтрак, с девяти они уже на занятиях, прибывают в распоряжение инструкторов. Занятия идут до полудня, с 12 до 14 — обед и немного отдыха, а с 14 до 18 — опять тренировки. Затем у добровольцев ужин и немного — час-два — дается на досуг или самостоятельные занятия спортом: есть спортивная площадка с тренажерами, есть площадка для волейбола. После этого — отбой. В таком графике ребята занимаются без выходных», — рассказал подполковник.

По его словам, процесс обучения в РУСе находится на личном контроле у главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. В университете, который был основан в 2013 году и занимает 450 гектаров, создана материальная база, учитывающая все нюансы подготовки бойцов. К услугам курсантов — около 130 объектов, в том числе жилые казармы и гостиницы, тактический городок с полномасштабными макетами зданий, подземных переходов и другой городской инфраструктуры, стрелковые галереи различной дальности, аэротруба для подготовки парашютистов, макет полевого укрепрайона, водоем для водолазной подготовки и отработки форсирования водных преград.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Чему учат добровольцев

Вместе с добровольцами мы побывали на учебных занятиях. В одной из стрелковых галерей — площадке 200 метров в длину и 50 в ширину, ограниченной высокими земляными насыпями, — проводились уроки сразу и по стрелковой подготовке, и по тактической медицине, и по началам штурмовой тактики. Добровольцев разделили на группы, которые шли по кругу: пока одни осваивали азы первой помощи раненым, другие учились стрелять или зачищать вражеские окопы. Потом группы менялись, переходя от инструктора к инструктору.

Специалист по тактической медицине Максим Ратенбергер рассказал NEWS.ru, что методика обучения проверена, работает хорошо, а преподаватели учитывают обратную связь от бойцов с передовой.

«Работаем с самой мобилизации, так что опыт есть и используется. Ребята здесь с первых минут понимают: то, что мы им даем, — это важно и реально эффективно. Они сразу начинают осваивать методики. По медицине у нас первый блок — это „угроза жизни и массивное кровотечение“. Знакомимся с правильным использованием кровоостанавливающих турникетов и медицинских жгутов: как это делается, сколько времени есть на то, чтобы наложить турникет или жгут, нарабатываем навык. Как всегда — многократным повторением, пока у всех не станет получаться. И дальше по темам развиваем обучение», — рассказал Ратенбергер.

По его словам, чтобы научиться оказанию первой помощи, необходимы полторы недели. За это время осваивается весь объем знаний по тактической медицине и эвакуации пострадавших. Добровольцы отрабатывают разные алгоритмы действий: при пулевых ранениях, отрыве конечностей, возникновении пневмоторакса, болевого шока и прочих опасных для жизни состояний. Кроме того, они усваивают навык оказания помощи самому себе одной рукой — на случай, если вторая ранена и не двигается. Изучают и правила осмотра раненого, причем по методике, основанной на реальном опыте инструкторов и ветеранов — без этих знаний можно нанести товарищу дополнительный вред.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

К каким боям готовят в РУСе

Неподалеку другая группа добровольцев изучала тактику зачистки окопов противника. Изломанную линию траншей выстроили щитами из натянутой на каркас ткани так, что получился коридор с несколькими поворотами в разные стороны. «Студенты» РУСа парами и тройками заходили в него и отрабатывали стрельбу из-за угла, движение по окопу, смену позиций внутри строя (на случай если у лидера группы заклинило оружие или закончились патроны), поддержку огнем впереди идущего товарища и другие необходимые для ведения боя навыки. Все упражнения отрабатывались с автоматами, но без патронов. Стрельбу добровольцы имитировали громким возгласом — «та-та-та!».

Впрочем, и реальных выстрелов в галерее хватало: у концевой насыпи группа бойцов отрабатывала принятие позиции для огня, быстрое приведение автомата в боевую готовность, а затем и настоящую стрельбу по мишеням.

Наработав навыки зачистки окопов «вхолостую», бойцы закрепляют их на участке с настоящими траншеями и блиндажами, имитирующими укрепрайон противника. Вот там работа идет уже по-серьезному: ставятся мишени, и группа, проводящая «зачистку», должна их расстрелять, а блиндажи забросать учебными гранатами. При этом сверху, по земле, за обучающимися идут инструкторы и либо подсказывают, как вести окопный бой, либо ставят дополнительные задачи, если им кажется, что процесс проходит слишком легко.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

На уровне жестов

Доброволец Андрей Савченко из Москвы рассказал NEWS.ru, что пошел на контракт из сострадания к бойцам, рискующим своей жизнью, и желания отдать свой гражданский долг.

«Люди сидят в Telegram-каналах с иллюзией безопасности, и немногие решаются помочь нашим на передовой не только словом, но и делом. А помогать надо. Вот человеческое желание помочь своим и подвигло меня на заключение добровольческого контракта», — сказал Савченко.

По его словам, учиться военному делу в РУСе было вовсе не трудно.

«Инструкторы великолепные. Знания и навыки они нам передали в настолько понятной и простой форме, что все усваивалось очень быстро. Медицина, тактика, стрельбы — все объясняли так, что даже человек, не говорящий по-русски, поймет, хотя бы на уровне жестов», — сказал доброволец.

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