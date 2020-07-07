Песков: В Кремле не обсуждают возможность переноса Дня России

https://static.news.ru/photo/a3c1a708-c106-11ea-b413-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Кремле не обсуждают возможность переноса празднования Дня России с 12 июня на 1 июля. Об этом в разговоре с журналистами сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Инициативу ранее озвучила член Общественной палаты России, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Она заметила, что 12 июня у россиян ассоциируется с распадом Советского Союза. Поэтому праздник можно перенести на день принятия поправок в Конституцию. Волынец заявила, что соответствующее обращение она направила президенту страны Владимиру Путину.

Песков подчеркнул, что эта инициатива была озвучена недавно.

Это новое предложение. Каких-либо обсуждений в Кремле на этот счет не ведётся, — цитирует пресс-секретаря президента «Интерфакс».

Голосование по поправкам в Основной закон первоначально должно было состояться 22 апреля. В связи с пандемией коронавируса оно было перенесено на 1 июля. При этом фактически сделать свой выбор можно было начиная с 25 июня.

День России празднуется в стране 12 июня, в 1991 году он был объявлен нерабочим днём. Дата приурочена к принятию Декларации о государственном суверенитете РСФСР в 1990 году. С 2002 года носит название День России, несмотря на то что многие называют его Днём независимости России.

Член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Даниил Бессарабов заявил, что в переносе есть логика, но нет крайне необходимости. Депутат ГД Виталий Милонов, в свою очередь, высказался против данной инициативы. Он сказал, что 1 июля для празднования Дня России — «исторически неправильная дата», передавал NEWS.ru.