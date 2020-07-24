Песков объяснил, за что Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора

https://static.news.ru/photo/91ec27cc-cd9c-11ea-a4f6-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рамзан Кадыров, являющийся главой Чечни, лично контролировал действия силовиков во время борьбы с террористами и не раз демонстрировал высокую эффективность в борьбе с подобными угрозами. Именно поэтому президент России Владимир Путин присвоил ему звание генерал-майора Росгвардии. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Как вы знаете, Кадыров сам координирует действия силовиков в случае возникновения террористической угрозы, неоднократно это делал и каждый раз показывал высокую эффективность. Таким образом ситуация была формализована, — цитирует Пескова ТАСС.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что американские санкции против главы Чечни и его семьи с присвоением высокого звания никак не связаны и не являются попыткой поддержать Кадырова.

Это никак не связано с американскими санкциями. Кадыров в целом на фоне любых американских незаконных санкций вполне в состоянии за себя постоять, — отметил Песков.

При этом указ о присвоении Кадырову звания генерал-майора не публиковался, а глава Чечни сам рассказал об этом во «ВКонтакте».

20 июля Госдепартамент США наложил санкции на главу Чечни и его семью и внёс их в чёрный список. Американские власти считают его причастным к нарушениям прав человека в регионе.

В Вашингтоне полагают, что Кадыров несёт личную ответственность за многочисленные грубые нарушения прав человека, к которым относятся внесудебные казни и пытки десятилетней давности. Внесение в чёрный список означает запрет на въезд в США для главы Чечни, его жены Медни Кадыровой, а также дочерей Айшат и Хадижат.

Как писал NEWS.ru, ранее Кадыров после введения против него и членов его семьи санкций Вашингтоном ввёл в ответ аналогичные ограничительные меры против госсекретаря США Майка Помпео.