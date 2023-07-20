Песков: иностранцы в новых регионах РФ могут получить российские паспорта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Иностранцы, живущие в новых регионах России, могут получить российское гражданство, передает ТАСС со ссылкой на представителя Кремля Дмитрия Пескова. Этот вопроса подняла военный корреспондент из Франции Кристель Нэан, которая просила о гражданстве, работая в зоне проведения СВО на Донбассе.

Безусловно, и президент сказал, что он будет готов помогать и Кристель [Нэан], и другим иностранцам, которые живут в новых регионах России и которые очень долго, еще, собственно, с самого начала войны в 2014 году, рассказывали правду о том, что там происходит, — заявил Песков.

Ранее президент РФ Владимир Путин разрешил гражданам России и Абхазии иметь двойное гражданство. Он подписал соответствующий федеральный закон, ратифицирующий соглашение между Москвой и Сухумом.

В мае 2022 года Госдума также ратифицировала соглашение о двойном гражданстве с Южной Осетией. В том же месяце закон, позволяющий иметь гражданства обеих стран, утвердил глава государства.

В июле МИД России пояснил, что россияне вправе подать документы о наличии иностранного гражданства в заграничные учреждения в течение 60 дней. Лица, не воспользовавшиеся таким правом, не несут административной или уголовной ответственности. Однако они будут должны обратиться по этому вопросу в МВД в течение 60 дней после возвращения в Россию, в противном случае им грозит ответственность за нарушение.