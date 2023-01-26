Патриарх Кирилл призвал убрать аборты из услуг частных клиник

Фото: свящ. Игорь Палкин/patriarchia.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал убрать аборты из списка услуг частных клиник в России. На пленарном заседании ХI Рождественских парламентских встреч он заявил, что коммерческие медицинские организации нарушают «антиабортные» ограничения и наживаются на «горе женщин». Глава РПЦ добавил, что условием выживания современной России является пересмотр демографической политики страны, передает ТАСС.

Аборт продолжает оставаться не только так называемой бесплатной медицинской помощью, но и средством обогащения для частных клиник. По сведениям ряда экспертов, коммерческая медицина нередко не исполняет те важные «антиабортные» ограничения, которые в последние годы приняты государством при полной поддержке общества и Церкви. Настало время законодательно изъять аборты из списка так называемых услуг, позволяющих наживаться коммерсантам от медицины на горе женщины, — сказал он.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова поручила Минздраву проработать возможность запретить аборты девушкам в возрасте 15–18 лет без согласия их родителей. Как следует из протокола заседания Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере, Голикова также предложила утвердить единый порядок психологических консультаций перед абортами.

Кроме того, предлагается рассмотреть переименование листа информированного согласия при проведении аборта на «лист сохранения беременности» вместо «листа прерывания беременности».