В кабмине хотят запретить несовершеннолетним аборты без согласия родителей Голикова предложила запретить аборты несовершеннолетним без согласия родителей

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Вице-премьер Татьяна Голикова поручила Минздраву проработать возможность запретить аборты девушкам в возрасте 15–18 лет без согласия их родителей, сообщает РИА Новости. Как следует из протокола заседания Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере, Голикова также предложила утвердить единый порядок психологических консультаций перед абортами.

Проработать вопросы и представить предложения: об утверждении единого порядка проведения доабортного психологического консультирования; о целесообразности введения запрета на выполнение аборта несовершеннолетним 15–18 лет без согласия родителей (законных представителей), — цитирует агентство документ.

Кроме того, предлагается рассмотреть переименование листа информированного согласия при проведении аборта на «лист сохранения беременности» вместо «листа прерывания беременности».

Ранее главный внештатный специалист Минздрава России Олег Аполихин заявил, что число абортов в России за последние пять-семь лет сократилось примерно на 250 тысяч, до 450 тысяч в год. Его коллега Наталия Долгушина высказалась против идеи выведения абортов из системы обязательного медицинского страхования. По ее словам, это может стать причиной роста материнской смертности.

NEWS.ru выяснял, почему в России остается высоким количество подпольных абортов и что с этим делать. К примеру, психолог Наталья Малышева, считает необходимым уделять больше внимания половому воспитанию детей и молодёжи.