Пассажиропоток российских аэропортов в июле упал вдвое

https://static.news.ru/photo/f4c84698-eb9f-11ea-9596-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пассажиропоток российских аэропортов по итогам семи месяцев 2020 года снизился почти в два раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил 63,47 млн человек.

По данным Росавиации, в январе 2020 года российские аэропорты обслужили 15,4 млн человек, в феврале — 13,97 млн, в марте — 11,57 млн человек, в апреле — 1,47 млн человек, в мае — 1,89 млн, в июне — 5,66 млн. В июле объёмы пассажирских авиаперевозок упали на 44,7% в годовом выражении — до 13,52 млн человек.

Пассажиропоток столичных Шереметьево, Домодедово и Внуково составил 4,2 млн человек, что в 2,6 раза меньше, чем годом ранее. Из региональных аэропортов в июле больше всего авиапассажиров обслужили в Сочи (964 тыс.), Новосибирске (450 тыс.), Анапе (444 тыс.), Екатеринбурге (368 тыс.) и Краснодаре (320 тыс.).

Как писал NEWS.ru, авиакомпания «Аэрофлот» впервые в своей новейшей истории опустилась на третье место в России по объёму пассажирских перевозок. Об этом сообщили в Росавиации. Крупнейшей российской авиакомпанией четвёртый месяц подряд остается S7. За ней следует «Победа».

Весь рынок авиаперевозок продолжает снижение по сравнению с 2019 годом. S7 сократила перевозки на 10,2% — до 1,34 млн пассажиров, а «Победа» стала единственной из топ-5 авиакомпаний, которая нарастила перевозки на 1,6% — до 1,04 млн пассажиров. «Аэрофлот», в свою очередь, сократил перевозки на 72% — до 1,03 млн пассажиров.