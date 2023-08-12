«Овод 2.0», «Вектор», «Гастелло»: какие дроны-камикадзе скоро получат ВС РФ

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В России стартовало мелкосерийное производство новой версии FPV-дрона-камикадзе «Овод», заявил руководитель проектной группы Андрей Иванов. Что известно об этом дроне и какие еще БПЛА скоро получат ВС РФ?

Что известно про вторую версию дрона-камикадзе «Овод»

«Разработано и запущено в мелкосерийное производство беспилотное воздушное судно „Овод“ версии 2.0. Это устройство с модифицированной электронной начинкой, с новой винтомоторной группой, а также с рядом диковин, о которых нельзя говорить», — сообщил Андрей Иванов.

По его информации, основным рабочим устройством для российской армии все равно останется «Овод» первой версии.

«Изначально подготовлен максимально трепетным и тщательным образом для применения прямо с коробки. Здесь (в комплекте поставки. — NEWS.ru) есть все необходимое для того, чтобы сократить время развертывания, снаряжения, ну и, соответственно, применения», — добавил разработчик.

БПЛА «Овод» функционирует по системе First Person View (FPV, вид от первого лица). Оператор, который управляет дроном, видит изображение с камеры на мониторе, в видеошлеме или видеоочках в режиме реального времени. Стоимость «Овода» первой версии составляет около 40 тысяч рублей. Модифицированная версия оценивается в 65 тысяч рублей. ВС РФ активно применяют «Оводы» на Авдеевском и Запорожском направлениях.

Какие еще беспилотники-камикадзе скоро получат ВС РФ

В России 5 августа стартовало производство дронов-камикадзе «Гастелло», сообщил инженер-разработчик. По его информации, БПЛА создан с учетом пожеланий операторов летательных аппаратов, задействованных в зоне спецоперации.

Инженер-разработчик также рассказал, что дроны, собирающиеся на новой конвейерной линии, на 30 процентов выполнены из деталей российского производства, в частности это карбоновые рамы и корпусы.

«Новый российский FPV-дрон разработан с учетом пожеланий операторов беспилотных летательных аппаратов, работающих в зоне СВО. В частности, коптер будет иметь возможность ночного полета и применения в темное время суток. Проектная мощность нового производства составляет пять тысяч единиц в месяц», — подчеркнул он.

Инженер добавил, что в ближайшие месяцы количество российских комплектующих в новых ударных FPV-дронах «Гастелло» будет доведено до 95 процентов.

Специалисты опытно-конструкторского бюро «Беспилотного Авиастроения» 28 июля заявили, что создали миниатюрный дрон-камикадзе «Вектор X-120» весом 38 граммов. Его разработали для нанесения удара по живой силе противника. Представитель ОКБ также рассказал, что этот дрон будет применяться в ситуациях, невыполнимых для обычного стрелка.

«Специалисты нашего бюро разработали маленький квадрокоптер „Вектор Х-120“, который весит всего 38 граммов без полезной нагрузки. Это одноразовый дрон-камикадзе, который будет применяться для поражения живой силы противника при помощи существующих боеприпасов армейского образца», — добавил он.

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