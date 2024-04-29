«Отработали ювелирно»: Коц об успехах авиации под Часовым Яром Военкор Коц назвал ювелирной работу штурмовой авиации России под Часовым Яром

Фото: МО РФ

Военнослужащие штурмовой авиации России провели ювелирную работу под Часовым Яром, сообщил в Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. Он обратил внимание, что обычно авианаводчики так не делают, однако в этот раз счет шел на минуты. По словам военкора, российские бойцы оказались зажаты на окраине леса.

Ювелирная работа штурмовой авиации под Часовым Яром. Обычно авианаводчики так не делают. Но тут счет шел на минуты. Наших парней зажали на кромке леса. Противник не давал поднять головы, — написал Коц.

Военкор добавил, что для помощи военным в воздух были подняты штурмовики Су-25. Опасность заключалась в том, что противник находился в 200 метрах от солдат.

Малейшая ошибка, и ракеты прилетят по своим. Но «Грачи» отработали ювелирно, четко накрыв вражеские позиции. ПАН подтверждает. И пехота благодарит, — заключил Коц.

Ранее военкор сообщил об ударе российских военнослужащих высокоточными авиационными бомбами по Часову Яру. Коц также показал кадры работы бойцов, сделанные с высоты птичьего полета. После удара из точки поражения в небо вздымаются черные клубы дыма. По словам Коца, в ролике видно, как «русский высокоточный чугуний» приближается к пункту временной дислокации противника.