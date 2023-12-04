Осужденный экс-режиссер «Ералаша» отправился на СВО: за что его посадили Осужденный за педофилию экс-режиссер «Ералаша» Белостоцкий отправился в зону СВО

Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Бывший режиссер киножурнала «Ералаш» Илья Белостоцкий, осужденный на 14 лет, отправился в зону спецоперации. За что он получил срок и как объяснил решение уйти на СВО?

Почему Белостоцкий решил отправиться на фронт

Как рассказала сестра осужденного Дарья порталу MSK1.RU, Белостоцкий ушел в зону боевых действий осенью, когда подписал контракт с Министерством обороны России.

«Он подписал контракт с Минобороны, ушел где-то в октябре. На связь он выходит очень редко», — заявила родственница экс-режиссера «Ералаша».

По данным MSK1.RU, в одной из групп в социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение Белостоцкого, в котором он объяснил, почему решил отправиться на передовую.

«Я хочу моей матери и моим родным вернуть возможность мной гордиться», — пишет режиссер.

По его словам, он намерен поступком ответить тем, кто «упек его за решетку» и «облил грязью его имя и растоптал честь его семьи».

«Я хочу показать государству, что оно напрасно списало меня в расход. А обычным людям, живущим в нем, что напрасно меня прокляли. Если я никому не нужен в режиссерском кресле, возможно, я пригожусь хотя бы в окопе», — заявил он.

Свой поступок Белостоцкий сравнил с ритуальным самоубийством японских самураев и добавил, что не мог поступить иначе из-за отчаяния.

«Возможно, мой поступок в чем-то схож с этой традицией. Во всяком случае, по градусу отчаяния. Но по-другому я не могу», — добавил заключенный.

За что был осужден Белостоцкий

В июле 2022 года Солнцевский суд Москвы приговорил Белостоцкого к 14 годам колонии строгого режима. В прокуратуре столицы уточнили, что он был признан виновным по статье о педофилии.

«Приговором Солнцевского районного суда города Москвы от 21 июля 2022 года Белостоцкий И. Д. (генеральный директор НКО „Кот“) признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. „б“ ч. 4 ст. 132 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев», — отмечалось в сообщении.

Под арестом Белостоцкий находился с 2020 года. Фигуранта задержали после заявления одного из его бывших актеров, которому на момент совершения насильственных действий было 13 лет. Правоохранители нашли доказательства, подтверждающие вину экс-режиссера «Ералаша», а на домашнем компьютере Белостоцкого обнаружили коллекцию фото и видео с обнаженными детьми, писала KP.ru.

В ходе следствия Белостоцкого сначала обвиняли в развратных действиях в отношении ребенка до 14 лет. Позднее дело переквалифицировали на «действие сексуального характера с применением насилия или с использованием беспомощного состояния потерпевшего того же возраста (пункт „б“ части 4 статьи 132 УК РФ, от 12 до 20 лет лишения свободы)».

Заслуживал ли Белостоцкий отправки на фронт

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в 2022 году отреагировала на приговор Белостоцкому. В своем Telegram-канале она рассказала, что ее команда много лет собирала доказательства преступлений экс-режиссера «Ералаша».

Мизулина выразила уверенность в том, что таких преступников необходимо пожизненно изолировать от общества. По ее словам, жертвами Белостоцкого стали много мальчиков.

«Напомню, что команда Лиги безопасного интернета долгие годы занималась сбором материалов с доказательствами преступлений этого педофила. Своими преступлениями он очень активно хвастался в Сети. Не исключаю, что этот судебный процесс для него может стать не последним: по нашим данным, он погубил очень много мальчиков. И лучше было бы его пожизненно изолировать от общества», — писала Мизулина.

В этом контексте она вспомнила о моратории на смертную казнь в России. Мизулина отметила, что в отношении педофилов пора вернуть высшую меру наказания.

«Напомню, что у нас в стране мораторий на смертную казнь. А это тот самый случай, когда никаких оправданий и быть не может. И, может быть, настала пора пересмотреть вопрос о моратории и ввести смертную казнь для педофилов», — подчеркивала она.

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