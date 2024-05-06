Опубликованы кадры обыска у блогера Надежды Кеворковой Силовики провели обыск у блогера Кеворковой по делу об оправдании терроризма

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудники силовых структур провели обыски у российской журналистки и блогера Надежды Кеворковой, ее подозревают в совершении преступления по ч. 2. ст. 205.2 УК РФ об оправдании терроризма, передают «Известия». Согласно опубликованным кадрам, у блогера изъяли смартфон. Также в ее квартире обнаружили плакаты с надписями «Они не террористы» и «Лучше митинг». Других подробностей не приводится.

Известно, что Кеворкова ведет околорелигиозный блог, последние ее публикации были посвящены Израилю и палестино-израильскому конфликту, который она освещает более 20 лет. Статьи подозреваемой нередко публиковались в ряде запрещенных в России СМИ.

Ранее московские следователи возбудили уголовное дело в отношении 16-летнего подростка в связи с призывами к пропаганде терроризма, юношу задержали. Его подозревают в поддержке деятельности «Русского добровольческого корпуса» (РДК, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Силовики провели обыск по месту жительства юноши и изъяли предметы, имеющие значение для расследования дела.

В апреле Telegram-канал Baza писал, что на журналистку онлайн-издания DOXA Марию Меньшикову возбудили второе уголовное дело по статье об оправдании терроризма. По данным канала, поводом послужила публикация на сайте издания, размещенная 11 июля 2022 года.