Опубликован прогноз ситуации в России после выборов президента «Минченко консалтинг»: после выборов-2024 могут принять новые решения по СВО

Фото: Vladimir Baranov/Globallook Press

После очередных выборов президента России, которые запланированы на март 2024 года, в стране могут последовать новые стратегические решения — как по специальной военной операции, так и связанные с «экономической перестройкой», говорится в докладе компании «Минченко консалтинг», который имеется в распоряжении РИА Новости. В этой связи аналитики отметили, что контекст региональных выборов в наступающем году сложно предугадать.

Контекст региональных выборов 2024 года предсказать сложнее, поскольку после проведения выборов президента в марте могут последовать новые стратегические решения, связанные как с проведением СВО, так и с экономической перестройкой, — говорится в докладе под названием «XV рейтинг политической устойчивости губернаторов «Госсовет 2.0».

При этом отмечается, что в текущем году региональные выборы прошли для Кремля «так же управляемо, как и в 2022». По мнению аналитиков, негативные социальные эффекты от частичной мобилизации успели пройти, что повлияло на высокие результаты кандидатов от партии власти.

Согласно прогнозам авторов доклада, на региональную политику до президентских выборов может повлиять ряд факторов, в числе которых экономические (рост цен, колебания курса рубля), психологические (тревожность и апатия), а также «усиление внутрирегиональной вертикали». Также в тексте отмечается, что особой интригой нового политического цикла станет кадровый вопрос.

Ранее экс министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) заявил о самовыдвижении на выборы президента России в 2024 году. Об этом он написал в письме из СИЗО, которое позже на пресс-конференции зачитал его соратник Олег Нельзин. В этой связи политолог Евгений Минченко высказал уверенность, что ЦИК России не зарегистрирует Стрелкова в качестве кандидата в президенты. По словам эксперта, Стрелков занимается «пиар-историей» с целью улучшить свое положение как заключенного и не сможет собрать необходимое количество подписей в свою поддержку для регистрации в кандидаты.