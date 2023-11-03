Онищенко призвал россиян уезжать за город на ноябрьские праздники

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В период длинных ноябрьских праздников лучше всего запланировать совместные семейные походы, поехать на дачу и подышать свежим воздухом, рассказал NEWS.ru бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Он призвал россиян поменьше сидеть за столом и употреблять алкоголь.

У нас дефицит двигательной активности. Нужно удвоить прогулки на свежем воздухе, одевшись по погоде, а не просто выйти с коротким рукавом. Не надо проводить все эти три дня сидя за столом, а еще хуже — сидя перед телевизором и беспрерывно уминая макароны с котлетой или какие-нибудь чипсы. Объем потребления алкоголя у нас не снижается, от спиртного стоит воздержаться, — сказал Онищенко.

Он посоветовал россиянам в первый день, 4 ноября, подольше поспать, выспаться и с хорошим настроением провести время вместе с семьей. По словам Онищенко, в эти дни можно обсудить все накопившиеся вопросы, не забывая о здоровом образе жизни.

Ранее эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева напомнила россиянам, что 7 ноября начнется последняя короткая рабочая неделя в 2023 году. Она пояснила, что День народного единства, который отмечается 4 ноября, в этом году выпадает на нерабочий день, субботу, поэтому выходной переносится на понедельник, 6 ноября. Нечаева отметила, что работа в выходные должна оплачиваться в двойном размере, а работодатель должен запрашивать согласие сотрудника выйти на работу в праздничный день.