ОКБ Сухого дал прогноз по внедрению новейшей системы доставки грузов в РФ ОКБ Сухого: беспилотная система доставки грузов заработает в России к 2028 году

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Евгений Рубцов

Повсеместное применение беспилотной транспортной системы доставки грузов, базирующейся на самолетах вертикального взлета и посадки, должно начаться в России уже через четыре года, рассказал NEWS.ru руководитель проекта БАС ОКБ Сухого Евгений Рубцов. По его словам, для этого необходимо, чтобы стартовали сквозные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Рубцов уверен, что это перевернет структуру авиационных грузоперевозок.

Если сбудется и стартуют те сквозные НИОКРы, то уже через четыре года мы увидим то, как беспилотники вертикального взлета и посадки будут бороздить просторы нашей необъятной Родины и как это изменит вообще структуру авиационных грузоперевозок, — заявил он.

Эксперт добавил, что на сегодняшний день лишь 1% грузоперевозок выполняется с помощью авиационного транспорта. По мнению Рубцова, технология вертикального взлета и посадки позволит кардинально изменить эту цифру.

Ранее начальник Управления беспилотных систем и робототехники Алексей Сердюк рассказал о создании новых типов беспилотных аппаратов в России. Он назвал это главной задачей структуры. По словам Сердюка, к этой работе привлекаются в том числе технологии искусственного интеллекта.